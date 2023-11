Família de Matthew Perry, de "Friends", cria fundação para ajudar dependentes químicos

A- A+

Apenas seis dias depois da morte de Matthew Perry, em 3 de novembro, surgiu oficialmente uma fundação que leva seu nome, criada por sua família. O intérprete, mundialmente conhecido graças ao papel de Chandler Bing na icônica série "Friends", morreu em sua casa de Los Angeles no dia 28 de outubro, aos 54 anos.

Seus parentes decidiram que seu legado seguiria vivo a através desta organização beneficente que tem um objetivo claro e muito relacionado à trajetória de Perry: “Identificar a dependência como uma enfermidade, abordar os estigmas que impedem que as pessoas busquem e recebam atenção, e lutar por um tratamento melhor e mais igualitário”, conforme detalhado na página web da entidade.

Matthew Perry sempre foi transparente sobre sua luta com os vícios. Antes de sua morte prematura, o ator compartilhou em várias ocasiões os problemas com o álcool e as drogas com que sofreu durante décadas, e planejou estabelecer uma base para apoiar aqueles que sofrem com o abuso de substâncias.

"Quando eu morrer, não quero que 'Friends' seja a primeira coisa mencionada, quero que seja minha intenção de ajudar os outros. E vou viver o resto da minha vida tentando provar isso", afirmou em novembro de 2022 no podcast Q With Tom Power.

Agora esta citação se transformou numa espécie de cartão de visita na internet da Fundação Matthew Perry, juntamente com uma foto em branco e preto do intérprete. “A dependência é muito poderosa para que qualquer um possa derrotá-la sozinho. Mas juntos, algum dia, podemos vencer”, diz o texto de outra de suas declarações.

No final, foi sua família que tornou realidade o sonho de Perry. Coincidindo com o Giving Tuesday, que nos Estados Unidos é comemorado na terça-feira após o Dia de Ação de Graças como um dia para participar de projetos filantrópicos e de caridade, seus familiares emitiram um comunicado garantindo que a fundação é uma forma crucial de prestar homenagem ao falecido ator. E esperam que, como ele, outros possam ser igualmente transparentes sobre suas lutas contra o vício.

“É importante para nós, como família, honrar o legado de Matthew. O potencial que a Fundação Matthew Perry tem para ajudar aqueles que sofrem desta doença é algo que temos orgulho de trazer ao mundo”, expressaram juntamente com o desejo de incentivar as doações.

