Família de MC Marcinho faz campanha nas redes sociais para doação de órgãos

"Se quiser falar de amor, fale sobre doação de órgãos". Com essa frase, inspirada no sucesso "Glamurosa", a família de MC Marcinho, que morreu no último sábado (26), iniciou uma campanha nas redes sociais para incentivar a doação de órgãos.

O artista estava internado desde o fim de junho, com problemas cardíacos e renais. Ele era um paciente a espera de transplante cardíaco. Nos últimos dias de vida, saiu da lista por causa de uma infecção generalizada, que impede procedimentos cirúrgicos.

No Brasil, a fila para transplantes de órgãos em geral é única. Ela vale tanto para pacientes do sistema público de saúde quanto privado e é organizada de acordo com a gravidade do caso, tempo de espera e tipagem sanguínea.

Nesta terça-feira (29), segundo dados mais atualizados do Ministério da Saúde, 380 pessoas estão na lista à espera de um coração; 37.082 aguardam um rim, o órgão mais requisitado.

A fila respeita a ordem cronológica de inclusão dos pacientes. No entanto, alguns podem ser colocados como preferencial devido à gravidade do quadro clínico. Nesse caso, os critérios são bem estabelecidos e predeterminados pelo Ministério da Saúde.

