Mobilização Família de Mick Jagger pede ajuda na busca por parceiro da neta desaparecido no Reino Unido Chef de 37 anos, pai de duas filhas, é procurado desde 23 de janeiro em vilarejo costeiro da Cornualha

A família do cantor Mick Jagger fez um apelo público por informações sobre o paradeiro de Alexander Key, de 37 anos, parceiro de longa data da neta de Jagger, Assisi Jackson. Ele está desaparecido desde a última sexta-feira (23), quando foi visto no vilarejo costeiro de Boscastle, no condado de Cornualha, no sudoeste da Inglaterra.

Key, que trabalha como chef e é co-proprietário do restaurante de frutos do mar The Rocket Store, em Boscastle, foi visto pela última vez em imagens de câmeras de segurança às 14h20 (hora local) em um pub da região. Vídeos divulgados pela polícia mostram o homem também no dia seguinte, caminhando por uma rua local em direção ao porto, mas desde então não há vestígios de seu paradeiro.

A mobilização envolve familiares e as autoridades policiais de Devon e Cornwall, que afirmam estar “cada vez mais preocupadas” com o bem-estar de Key. A descrição divulgada pelas autoridades o caracteriza como homem de estatura mediana, cabelo loiro platinado e roupas de cores vivas, incluindo uma camisa vermelha e tênis pretos no momento em que foi visto pela última vez.

A mãe de Assisi, Jade Jagger, filha de Mick, compartilhou fotos e informações sobre Key em sua conta no Instagram nesta segunda-feira, pedindo que qualquer pessoa com informações sobre seu paradeiro entre em contato imediatamente com a polícia, citando o número de ocorrência registrado em 24 de janeiro. A irmã mais nova de Assisi, Georgia May Jagger, republicou o apelo nas suas redes sociais com a mesma orientação às autoridades britânicas.

Assisi Jackson, de 33 anos, e Key estão juntos há mais de uma década e têm duas filhas pequenas. A família tem intensificado os esforços para localizá-lo, enquanto as buscas se estendem pelo quinto dia por áreas ao redor de Boscastle.

