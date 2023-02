Família de Tom Sizemore não tem mais esperança após aneurisma; entenda

A- A+

A família do ator Tom Sizemore, de 61 anos — conhecido por filmes como "O resgate do soldado Ryan" (1998) e "Fogo contra fogo" (1995) — disse que está "sem mais esperança" de ver sua recuperação após ele sofrer um aneurisma cerebral e entrar em coma.

O comunicado foi divulgado por um representante de Sizemore. A família agora avalia os trâmites sobre dar fim à vida do ator, que foi hospitalizado no dia 18 e está na UTI do Providence Saint Joseph Medical Center, em Los Angeles.

“Hoje (segunda-feira, 27), os médicos informaram a sua família que não há mais esperança e recomendaram a decisão do fim da vida. A família está agora decidindo sobre questões de fim de vida e uma nova declaração será emitida na quarta-feira”, afirmou Charles Lago, representante de Sizemore.

“Pedimos privacidade para sua família durante este período difícil e eles desejam agradecer a todos pelas centenas de mensagens de apoio e orações recebidas”, acrescentou. “Este tem sido um momento difícil para eles”.

De acordo com o jornal The Guardian, o ator foi encontrado inconsciente em sua casa em Los Angeles na madrugada do dia 18 depois de sofrer um derrame.

Dependência química e violência doméstica

Tom Sizemore sofreu de dependência química e chegou a comentar ter sido internado pelo ator Robert De Niro numa clínica de reabilitação.

Sizemore também se envolveu em casos de violência doméstica. Ele foi condenado por este crime em 2003 contra a então namorada Heidi Fleiss. Em 2009, voltou a ser preso por suspeita de agressão a uma ex. O mesmo ocorreu em 2011.

Em 2018, uma atriz de 26 anos entrou com uma ação contra Sizemore, alegando abuso sexual quando ela tinha 11 anos e ocorria a produção do filme "Assassinos por Natureza" (1994). Sizemore negou a acusação e o processo foi posteriormente arquivado.

Quanto ao uso de drogas, o ator foi condenado em 2005 por tentar falsificar um exame de urina. No ano seguinte, teria voltado a usar entorpecentes. Em 2007, ele foi preso novamente, enquanto ainda estava em liberdade condicional.

