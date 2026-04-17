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CRÍTICAS Família desabafa após viúvo assumir novo relacionamento 3 meses após morte de Isabel Veloso Declarações de parentes nas redes sociais ampliam polêmica após Lucas Borbas assumir namoro após a recente morte da influenciadora

A decisão de Lucas Borbas de assumir um novo relacionamento, cerca de três meses após a morte de Isabel Veloso, provocou forte repercussão nas redes sociais e agora também dentro da própria família da jovem.

Nos últimos dias, parentes da influenciadora passaram a se manifestar publicamente, expondo incômodos e críticas em relação à postura do viúvo. As declarações intensificaram o debate sobre luto, respeito e os limites da exposição nas redes.

Irmãs criticam postura do viúvo

Entre as manifestações, uma das mais diretas veio de Renata Veloso, irmã de Isabel. Ao responder seguidores, ela afirmou que Lucas teria tirado a aliança ainda durante o período em que a influenciadora estava internada e que não cuidou da parceira durante o processo.

Em outra interação, Renata também questionou a forma como o relacionamento foi conduzido durante a doença. Segundo ela, a realidade vivida pela família seria diferente da imagem percebida por parte do público.

Já Priscila Kiekow, irmã por parte de mãe, publicou um desabafo contundente nas redes sociais. Em seu posicionamento, afirmou que o problema não é o fato de seguir em frente, mas a forma como isso tem sido feito.

"Sabe o que dói de verdade? Não é o fato de seguir em frente… A vida continua. O que dói é ver atitudes que distorcem o significado de honrar", escreveu.

Pai também se pronuncia

O pai da influenciadora, Joelson Veloso, também publicou uma mensagem nas redes sociais, que foi interpretada por internautas como uma indireta diante da repercussão.

Sem citar diretamente o genro, ele falou sobre saudade e sobre a permanência da memória da filha. "O mundo segue… as pessoas seguem… como se tudo pudesse ser substituído. Mas quem viveu o seu amor sabe: você não se substitui", escreveu.

Lucas Borbas rebate críticas

Diante da repercussão, Lucas também se manifestou. Em suas redes, o influenciador questionou os julgamentos sobre o tempo do luto e reforçou que o processo é individual.

"Muita gente está me julgando porque se passaram três meses. Mas desde quando o amor de alguém se mede por um cronômetro?", declarou.

Ele também afirmou que esteve presente durante todo o tratamento de Isabel e que cumpriu seu papel até o fim. "Eu honrei minha esposa do começo ao fim", disse.

Segundo Lucas, seguir em frente não representa desrespeito, mas sim uma continuidade da vida, algo que, de acordo com ele, também fazia parte dos desejos da própria Isabel.

Entenda a polêmica

A controvérsia começou após Lucas compartilhar uma foto ao lado da nova companheira e do filho do casal, Arthur. A publicação dividiu opiniões e gerou críticas sobre a rapidez com que o influenciador teria iniciado um novo relacionamento.

A situação ganhou ainda mais força após a circulação de um vídeo antigo, no qual ele afirmava que não se relacionaria novamente caso a esposa morresse.



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