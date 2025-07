A- A+

preta gil Família e amigos de Preta Gil fazem última homenagem em velório: 'Dedicou a vida a libertar pessoas' Velório da cantora acontece nesta sexta-feira (25) no Theatro Municipal do Rio

Ao fim do velório de Preta Gil, no Theatro Municipal do Rio, nesta sexta-feira (25), familiares e amigos mais próximos se reuniram ao redor do caixão para prestar homenagens à cantora. Houve momentos em que os presentes cantaram a música “Sinais de fogo”, um dos sucessos da filha de Gilberto Gil lançado em 2003. Regina Casé iniciou a celebração, seguida por um cântico a Oxum e uma nova rodada de aplausos.

— Pretinha, como pode alguém, que sofreu por tanto tempo e penou, estar tão linda? Esse é o primeiro milagre da Preta, está linda com todo o resplendor dela. Acho a Preta uma das mulheres mais importantes do Brasil. Ela mudou o Brasil. Mudou a condição de vida de muitas pessoas. Eram pessoas que estavam sofrendo, oprimidas. Dedicou a vida dela a abrir portas e libertar pessoas. Esse é um feito que coloca ela no lugar de uma das pessoas mais importantes do Brasil. Não conheço no mundo quem tenha feito tanto. Ela conseguiu uma liberdade que, mesmo quem não sabia que estava sofrendo, quando via ela com aquela valentia e coragem, falava: "Eu posso viver sendo maior do que eu sou".

Na sequência, Gilberto Gil pegou o microfone e cantou “Cantiga de ninar Moreno”, dedicada a Moreno Veloso, filho de Caetano Veloso e primo de Preta. A canção também cita a cantora.

