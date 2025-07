A- A+

luto Família e amigos de Preta Gil relembram fotos da cantora na infância, e festinha de 2 anos viraliza; Cantora, que morreu aos 50 anos no domingo (20), aparece em comemoração de aniversário no colo de sua madrinha, Gal Costa

A família e os amigos de Preta Gil têm se despedido da cantora relembrando momentos felizes, com fotos de quando ela era mais jovem. Entre os registros publicados pelos mais próximos, há também imagens da infância da artista, que morreu no domingo (20), aos 50 anos, após um longo tratamento contra o câncer. Em um deles, que viralizou, a filha de Gilberto Gil aparece em sua festinha de 2 anos, em 1976, no colo de sua madrinha, Gal Costa.

O saxofonista Beto Saroldi, próximo à família Gil, compartilhou uma foto de uma festa em que ele aparece ao lado de Gilberto Gil e da cantora. “Essa menininha, com esse sorriso lindo no rosto, é a nossa Preta. Eu te vi crescer, e você ganhou o mundo, Preta. Toda sua alegria, nossas turnês pela Bahia com você e Maria ainda tão pequenas (não nos preocupávamos em tirar fotos naquela época), seu talento para ter tantos amigos ao redor, jamais será esquecido”, escreve o artista.



Caetano Veloso também recuperou algumas imagens da infância da cantora — em uma delas, ela aparece ao lado de seu filho, Moreno, quando ambos ainda eram crianças e brincavam juntos.

“Choro desde que soube. Ela era uma das pessoas mais queridas para mim, desde criancinha. Veio muito em minha cabeça a minicanção de Gil sobre Moreno e ela (que eram primos carnais). Muito difícil aguentar”, declarou o baiano.



A irmã de Preta, Bela Gil, também compartilhou uma foto da artista. Hoje marido de Bela, JP Demasi — que foi namorado de Preta no passado — também relembrou um momento ao lado da cantora, quando ainda estavam juntos. “Te amo há tanto tempo. Obrigado por me deixar participar por mais de 20 anos da sua vida e da sua família: como amigo, como namorado, como pai, como tio”, escreveu ele.

No vídeo do aniversário de 2 anos que viralizou nas redes, todos cantam “parabéns”, felizes. Entre os que aparecem nas imagens estão Gal Costa, Gilberto Gil e Sandra Gadelha, mãe de Preta.



O ator Caio Blat, que também viveu um romance com a cantora em 2000, também recuperou um registro dos dois. A apresentadora Regina Casé também publicou uma homenagem sobre a amiga.

Sobrinho da cantora, Bento Gil, hoje com 20a nos, relmebrou alguns momentos ao lado da tia quando ele era criança. “Tive o privilégio de passar esse último mês perto, e nesses últimos dias pude dar todo amor e carinho que você merece pra sempre”, comentou ele.

