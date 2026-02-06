A- A+

INFLUENCIADORES Família e viúvo de Isabel Veloso entram em disputa pública A situação se intensificou após a irmã de Isabel, Priscilla Kiekow, divulgar capturas de tela de conversas que indicariam tentativas frustradas de contato por parte da mãe da influenciadora

A disputa entre a família da influenciadora Isabel Veloso e seu viúvo, Lucas Borbas, ganhou repercussão nas redes sociais após acusações de que o pai estaria afastando o filho do casal, Arthur, de pouco mais de um ano, da convivência com a família materna.

As alegações foram feitas por uma internauta que se apresentou como amiga próxima da irmã de Isabel. Em comentários publicados no Instagram, ela afirmou que os familiares maternos estariam sendo impedidos de ver a criança, mesmo após tentativas de contato. Segundo a mulher, a mãe e a irmã da influenciadora não teriam acesso ao bebê, que atualmente vive com o pai.

A reportagem procurou Lucas Borbas para comentar as acusações e os conteúdos divulgados nas redes sociais. Até o momento da publicação desta nota, não havia recebido retorno.

Viúvo confirma afastamento temporário, mas nega proibição

Diante da repercussão, Lucas Borbas se pronunciou por meio das redes sociais. Ele confirmou que, no momento, a convivência do filho está restrita a ele e à própria família, mas negou que tenha proibido o contato com os avós maternos.

"Somente eu e minha família no momento, mas isso é uma escolha minha como pai", escreveu. Em outro pronunciamento, classificou como "grave" a acusação de que impediria o convívio da criança com a família de Isabel.

Lucas afirmou que a decisão estaria relacionada a conflitos entre os adultos e que a prioridade seria preservar o filho de ambientes marcados por brigas e desentendimentos. Segundo ele, essa postura estaria de acordo com valores que compartilhava com a esposa.

Contato condicionado e exigência de diálogo

O viúvo declarou ainda que Arthur mantém contato com os avós maternos, citando nominalmente o pai e a mãe de Isabel. Ele afirmou que não há impedimento definitivo, mas que o convívio depende de conversas prévias e acordos claros.

"Meu filho não está preso. Eu jamais vou proibir meu filho de ver o avô e a avó. Mas há condições. Eu sou o pai", afirmou.

Mensagens expostas ampliam crise familiar

A situação se intensificou após a irmã de Isabel, Priscilla Kiekow, se manifestar publicamente. Ela divulgou capturas de tela de conversas privadas que, segundo ela, indicariam tentativas frustradas de contato por parte da mãe da influenciadora.

Em uma das mensagens expostas, Priscilla afirma que Lucas não teria comunicado previamente à família materna a data da cremação de Isabel, o que teria causado grande abalo emocional na mãe. A divulgação dos prints ampliou o debate nas redes sociais e levantou acusações de alienação parental.

Críticas à família e menção a interesses financeiros

Em outra interação com seguidores, Lucas Borbas criticou a família da influenciadora ao ser questionado sobre apoio após a morte da esposa. Ele afirmou não ter recebido ajuda e declarou que o vínculo familiar teria se rompido com a morte de Isabel.

"A minha família era ela. Agora, minha família é meu filho", escreveu, acrescentando que, em sua visão, o apoio estaria condicionado a interesses financeiros.

Trajetória de Isabel Veloso

Isabel Veloso foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin em 2021, aos 15 anos. Ela compartilhou publicamente o tratamento contra o câncer, que incluiu quimioterapia, transplante de medula óssea e um período de remissão. Em 2024, anunciou o retorno da doença, classificada posteriormente como terminal.

No mesmo ano, Isabel se casou com Lucas Borbas e anunciou a gravidez do primeiro filho. Arthur nasceu no fim de dezembro de 2024. A influenciadora morreu em janeiro de 2026, aos 19 anos.

Caso segue sem solução pública

O conflito entre o viúvo e a família materna permanece sem resolução pública. As versões apresentadas seguem divergentes, e o debate continua concentrado nas redes sociais, sem confirmação de mediação formal ou decisão judicial até o momento.

