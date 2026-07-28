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Desaparecida Família faz apelo por cantora americana Linda Perhacs, desaparecida há oito meses Artista de 82 anos, que enfrenta demência, deixou instituição de cuidados na Califórnia sob supervisão de seu tutor legal; ex-empresária registrou boletim de desaparecimento e grupo pede informações sobre seu paradeiro

A cantora e compositora americana Linda Perhacs, de 82 anos, está desaparecida há cerca de oito meses, segundo amigos e colaboradores de longa data. Conhecida por se tornar um ícone cult do folk psicodélico décadas após o lançamento de seu álbum de estreia, Parallelograms (1970), a artista não é vista desde que deixou uma instituição de longa permanência na Califórnia, em dezembro do ano passado, sob supervisão de seu tutor legal.

O alerta foi divulgado nesta segunda-feira (27) por meio de uma campanha nas redes sociais organizada pela ex-empresária Laurel Stearns, que afirma não conseguir contato com Perhacs desde sua saída da unidade de cuidados onde vivia havia cerca de oito anos, no Vale de San Fernando, na Califórnia.

Família faz campanha nas redes sociais da artista | Foto: Instagram @lindaperhacs/Reprodução

Em comunicado, Stearns afirmou que amigos e colaboradores tentaram repetidamente entrar em contato tanto com a cantora quanto com seu tutor legal, mas não obtiveram resposta.

— Linda Perhacs, nossa querida amiga e lendária cantora e compositora, deixou uma instituição de cuidados residenciais há aproximadamente oito meses sob a supervisão de seu tutor legal. Desde então, amigos e colaboradores de longa data não conseguiram mais contato. Pedimos ajuda para localizá-la e garantir seu bem-estar — diz a nota.

Segundo Stearns, Perhacs enfrenta um quadro de demência e o objetivo da mobilização é confirmar que ela está segura e recebendo os cuidados necessários, sem fazer acusações de qualquer irregularidade.

A ex-empresária informou ainda que registrou um boletim de desaparecimento junto ao Departamento de Polícia de Los Angeles em 6 de junho. Embora a polícia tenha iniciado uma apuração, ela afirma que as autoridades não puderam fornecer informações sobre a situação da artista, já que amigos não possuem vínculo legal ou procuração para receber esse tipo de dado.

Além dos registros policiais, o grupo afirma ter acionado serviços de proteção a idosos e contratado um investigador particular para tentar localizar a cantora.

No comunicado, os organizadores reforçam que a intenção não é invadir a privacidade da artista.

— Neste momento, os responsáveis por esta declaração não estão alegando qualquer irregularidade. O objetivo é apenas confirmar que Linda está segura, bem e recebendo os cuidados adequados, diante da prolongada ausência de comunicação com uma figura pública tão querida.

Redescoberta décadas após a estreia

Linda Perhacs lançou Parallelograms em 1970, quando trabalhava como higienista dental. O disco teve pouca repercussão na época, mas foi redescoberto no fim dos anos 1990 e passou a ser considerado um clássico perdido do folk psicodélico.

A redescoberta transformou a cantora em referência para uma nova geração de músicos. Sua obra foi sampleada por artistas como Daft Punk e Nas, além de influenciar nomes como Sufjan Stevens, Joanna Newsom e Devendra Banhart.

Após mais de quatro décadas sem lançar material inédito, Perhacs retornou em 2014 com "The Soul of All Natural Things". Seu último álbum, "I'm a Harmony", foi lançado em 2017.

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