A- A+

Celebridades Família Real, CR7 e Harry Styles: Calculadora mostra a idade com que celebridades devem morrer Progama foi desenvolvido pelo Instituto Nacional de Estatísticas Britânico e mostra ainda as chances de se atingir os 100 anos, com base na idade atual e gênero

Uma calculadora desdenvolvida pelo Instituto Nacional de Estatísticas Britânico (ONS, na sigla em inglês) é capaz de "prever" a idade com celebridades — ou qualquer pessoa — vai morrer. O sistema foi desenvolvido com base nos dados do Reino Unido e mostra a expectativa de vida média, com base em variações de idade atual e gênero.

Assim, o programa desenvolvido pela equipe do Instituto mostra que o atual monarco britânico, o rei Charles III, de 74 anos, tem uma expectativa de vida média de 87 anos — dando ao seu reinado iniciado no ano passado mais 13 anos pela frente. A calculadora aponta ainda que ele tem 25% de chances de chegar aos 92. A porcentagem cai para 10% quando se tratam dos 96 anos. As chances do atual monarca viver até os 100 são ainda mais reduzidas, chegando a 2,6%.

A expectativa de vida média para um homem britânico de 40 anos como o filho do rei, o princípe William, é de 84 anos, segundo a calculadora. O progama, no entanto, aponta para chances consideravelmente maiores do futuro monarca de atingir os 100 anos: 5,7%, mais que o dobro do pai.

Apenas alguns meses mais velha que o marido, a princesa de Gales, Kate Middleton, de 41 anos, deve chegar aos 87 anos, a depender dos dados reunidos pelo Instituto Nacional de Estatísticas Britânico. Suas chances de chegar aos 100 são também superiores as do marido, também nascido no ano de 1982: 9,1%.



Seu primogênito, o princípe George, de 9 anos, assim como outras crianças britânicas da mesma idade, tem uma expectativa de vida média de 87 anos, segundo a calculadora. Suas chances de comemorar seu próprio centenário são ainda maiores que as do pai e do avô: 11,9%.

Já o cantor Harry Styles, de 29 anos, tem uma expectativa de vida média de 85, assim como outros homens nascidos em 1994. Ele também tem 25% de chances de chegar aos 97 e 11,7% de atingir os 100.

Aos 36 anos, a cantora Lady Gaga deve viver até os 88 anos. Ela tem 10,2% de chances de atingir os 100.

O jogador de futebol Cristiano Ronaldo, que deixou no último ano o time inglês Manchester United pelo árabe Al-Nassr, deve viver até os 84 anos com seus atuais 38. Ele tem ainda 25% de chances de chegar aos 94, porcentagem que cai para os 10% quando se trata de 98 anos.

A apresentadora americana Ophra Winfrey, de 69 anos, deve chegar aos 88, segundo a calculadora. As suas chances de chegar aos 100 são de 4,9%. Ainda segundo os dados do programa, uma mulher de 41 anos, como a cantora Beyonce, deve vir a falecer aos 87, tendo 9,1% de chances de celebrar em vida o próprio centenário.

Veja também

Jurassic Park Ator Sam Neill, de "Jurassic Park", revela câncer no sangue