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Familiares, amigos e políticos se despedem de Claudionor Germano em velório no Paço do Frevo

Ícone da cultura pernambucana também será velado na Capela Central do Cemitério Morada da Paz, em Paulista

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Velório de Claudionor Germano reúne familiares, amigos e autoridades no RecifeVelório de Claudionor Germano reúne familiares, amigos e autoridades no Recife - Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Familiares, amigos, políticos e representantes de Pernambuco se despedem do cantor Claudionor Germano. O velório ocorre no Paço do Frevo, no Bairro do Recife, e teve início por volta das 9h desta segunda-feira (16). 

O ícone da cultura pernambucana também será velado na Capela Central do Cemitério Morada da Paz, em Paulista, a partir das 15h.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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O artista deixa um legado inestimável para a história do Carnaval. O cantor morreu neste domingo (15), aos 94 anos, em sua residência, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. 

Outras informações em instantes

 

  • Velório de Claudionor Germano no Paço do Frevo | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco
    Velório de Claudionor Germano no Paço do Frevo | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco
  • Velório de Claudionor Germano no Paço do Frevo | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco
    Velório de Claudionor Germano no Paço do Frevo | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco
  • Velório de Claudionor Germano no Paço do Frevo | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco
    Velório de Claudionor Germano no Paço do Frevo | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco
  • Velório de Claudionor Germano no Paço do Frevo | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco
    Velório de Claudionor Germano no Paço do Frevo | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

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