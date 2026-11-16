ADEUS
Familiares, amigos e políticos se despedem de Claudionor Germano em velório no Paço do Frevo
Ícone da cultura pernambucana também será velado na Capela Central do Cemitério Morada da Paz, em Paulista
Velório de Claudionor Germano reúne familiares, amigos e autoridades no Recife - Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco
Familiares, amigos, políticos e representantes de Pernambuco se despedem do cantor Claudionor Germano. O velório ocorre no Paço do Frevo, no Bairro do Recife, e teve início por volta das 9h desta segunda-feira (16).
O ícone da cultura pernambucana também será velado na Capela Central do Cemitério Morada da Paz, em Paulista, a partir das 15h.
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O artista deixa um legado inestimável para a história do Carnaval. O cantor morreu neste domingo (15), aos 94 anos, em sua residência, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.
Outras informações em instantes
- Velório de Claudionor Germano no Paço do Frevo | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco
- Velório de Claudionor Germano no Paço do Frevo | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco
- Velório de Claudionor Germano no Paço do Frevo | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco
- Velório de Claudionor Germano no Paço do Frevo | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco