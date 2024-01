A- A+

Familiares e amigos da atriz e bailarina pernambucana Ivonete Melo se reuniram na manhã desta terça-feira (2), no Teatro Santa Isabel, bairro de São Antônio, para se despedirem da “Grande dama do teatro pernambucano”.

A artista que faleceu na segunda-feira (1º), aos 78 anos, não teve a causa da morte revelada. Com um grande contribuição para a cultura, Ivonete era a atual presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Pernambuco (Sated-PE).

Sergio Muniz, secretário do Sated-PE, lamentou a morte da atriz. "Ivonete deixa um legado muito importante a nível nacional. Sua vida foi dedicada ao trabalho, aos artistas que não tinham oportunidades. Estava sempre empanhada em fortalecer a carreira do artista local e também dos técnicos, sem fazer distinção. Convivi 17 anos com Ivonete e seguirei o seu trabalho, fortalecendo a cultura pernambucana, o sindicato e as classes artísticas."

Outros artistas e colegas de profissão participaram do momento de despedida de Ivonete. Moisés Monteiro, grande amigo e escritor, se emocionou ao falar sobre a sumidade que a artista se tornou para a cultura de Pernambuco. "Ivonete ocupou todos os teatros do Recife, foi dirigida pelos maiores profissionais. Além de bailarina clássica, era atriz de teatro, cinema e tv. Ia do popular, passando pelo clássico ao moderno. É uma mulher memorável. Continuo falando no presente porque ela está eternizada", lamentou Monteiro que chegou a escrever uma peça sobre a artista, intitulada "A Rainha Pernambucalha".

Por meio de nota, a Prefeitura do Recife manifestou suas condolências sobre o falecimento da atriz. "Lamentamos a morte de Ivonete Melo, bailarina, ícone das artes cênicas pernambucanas e militante incansável da arte como meio de vida promissor e mercado de trabalho pleno em oportunidades e dignidades", escreveu a Secretaria de Cultura e a Fundação de Cultura Cidade do Recife.

Já a Secretaria de Cultura do Governo do Estado de Pernambuco (Secult-PE) e a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico (Fundarpe), comentaram em nota: “Ivonete era uma unanimidade entre os fazedores de cultura do nosso estado. Sua história se confunde com a história das artes cênicas de Pernambuco. Seu talento e vocação como líder e mobilizadora marcaram a vida de muitas pessoas e jamais serão esquecidos”.

A cerimônia de sepultamento está prevista para a tarde desta terça-feira (2), das 16h às 17h, na Morada da Paz, no município de Paulista, e será aberta ao público.

