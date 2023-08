A- A+

LUTO Familiares e fãs estendem bandeira da Armênia sobre caixão de Aracy Balabanian em velório Nomes como Mariana Ximenes, Luís Miranda e Edwin Luisi prestam homenagens para a colega em despedida no Theatro Municipal do Rio de Janeiro

Amigos, familiares e fãs de Aracy Balabanian, que morreu na última segunda-feira (7), aos 83 anos, prestam homenagens à atriz, na manhã desta terça-feira (8), no velório que acontece no Salão Assyrio do Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Uma bandeira da Armênia foi estendida sobre o caixão, em referência à marcante personagem Dona Armênia, que ela interpretou nas novelas "Rainha da sucata" (1990) e "Deus nos acuda" (1993). Nomes como o novelista Silvio de Abreu e os atores Claudia Raia, Patrícia Pillar, Mateus Solano, Mariana Ximenes, Tony Ramos, Ney Matogrosso, Edwin Luisi, Monica Torres, Luís Miranda e Paula Burlamaqui foram ao local para se despedir da artista.

A atriz tinha, de fato, sangue armênio. Os pais da artista — Rafael, um pastor de ovelhas e comerciante, e Estér, dona de casa — eram imigrantes armênios e se mudaram para o Brasil para fugir do genocídio promovido pelos turcos otomanos. Aracy tinha sete irmãos, e nasceu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

— Ela foi um exemplo de mulher e de profissional. O Brasil perde uma de suas maiores atrizes — emocionou-se Claudia Raia. — Ela foi a pessoa que esteve do meu lado o tempo todo. Foi minha primeira amiga no Rio de Janeiro e acompanhou toda a minha vida. Ela me chamava de luz e estrela-guia. E eu a chamava de tesouro nacional. O mundo vai ficar muito mais triste sem ela. A única coisa que dá para agradecer, neste momento, é a vida maravilhosa que ela teve. É um merecimento.

Monica Torres também prestou homenagens:

"É uma enorme perda. Tive a oportunidade de dividir alguns trabalhos com a Aracy e o privilégio imenso de dividir a vida com ela durante muitos anos. Fomos muito próximas", lamentou Monica Torres. " O coração está apertado. Aracy era muito parecida com a Aracy que o público conhece. Sempre alegre, divertida, alto astral, sempre espalhando alegria, amor e generosidade. O mundo fica bem mais chato sem Aracy."

Mariana Ximenes, que trabalhou com a artista na novela "Passione" (2010), se emocionou ao comentar sobre a trajetória da veterana:

"É um lindo legado. Aprendi muito na vida e em cena. Ela marcou a generosidade, a alegria, o humor. Sentirei muita saudade de seu colo aconchegante."

O ator Luís Miranda também esteve no local:

"Aracy tem resultado do trabalho dela, que é uma coisa grandiosa. E era também uma grande amiga de muita gente. Vai deixar uma saudade enorme", afirmou.

O maquiador Fernando Torquatto destacou o talento da atriz, vocacionada para o ofício artístico desde os 14 anos de idade:

— Aracy era muito Aracy. Era inconfundível. O rosto dela, a presença dela era muito marcante e muito única, além de todos os talentos que ela tinha — ressaltou.

Velório aberto ao público

O velório no Theatro Municipal — aberto ao público, como desejava a atriz — acontece até as 13h desta terça-feira (8). Depois, o corpo de Aracy seguirá para o Cemitério do Caju, onde será cremado, em cerimônia fechada apenas para amigos e familiares.

Aracy Balabanian, que havia sido diagnosticada com câncer de pulmão no fim do ano passado, estava internada na Clínica São Vicente, na Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

