Famosa por ter ganhado 54 vezes na loteria, ex-BBB abriu empresa especializada em bolões; entenda

Famosa por já ter ganhado 54 vezes na loteria e dona de uma empresa especializada em realizar bolões, a ex-BBB Paulinha Leite postou neste domingo que ganhou quase R$ 3 milhões na Lotofácil da Independência. A ex-BBB também disse que 40 pessoas que participaram de um bolão organizado pela sua empresa, a Unindo Sonhos, no valor de R$ 8, ganharam, cada uma, R$ 74.547,20.

A sorte da ex-BBB não vem de hoje. Em 2022, Paulinha divulgou ter ganhado na Mega da Virada, acertando 16 quinas em bolões. Depois disso, o site da Unindo Sonhos chegou a ficar fora do ar, com tantos acessos. A sorte com os jogos fez com que ela criasse uma empresa especializada em realizar bolões.

A Unindo Sonhos surgiu por acaso, contou ela em entrevista, no ano passado. Há mais de uma década, após deixar o confinamento no "BBB", Paulinha deu números aos seguidores, e eles acertaram a quadra.

"Depois, uns seguidores me pediram números. Dei, e eles ganharam a quadra de novo. Um mês depois, alguns seguidores continuaram jogando e ganharam a Quina, ganharam R$ 28 mil... E eu falei: 'Gente, muita coincidência!'. Fui e dei de novo (outros números) , e aí eles ganharam de novo" ela recordou.

Foi quando os seguidores de Paulinha pediram que ela realizasse um bolão.

"Pensei em como faria isso, se todo mundo morava num canto do Brasil. Daí tive um sonho e resolvi criar um Instagram para conseguir definir quem ia participar" ela explicou, na ocasião. "Achei que ia ser só uma brincadeira com meus seguidores. Quando a gente viu, já não estava dando conta. A gente ganhou o bolão, e disso nasceu a empresa".

No ano passado, Paulinha coordenava 25 funcionários na Unindo Sonhos. Pelas redes sociais, a empresa diz já distribuído R$ 15 milhões aos apostadores. No site "Reclame Aqui", que reúne queixas de consumidores, é alvo de 174 reclamações — boa parte delas de pessoas que alegam não conseguir sacar valores porque o portal exige uma atualização de dados para concluir o procedimento.

Intuição e análise de jogos anteriores

A explicação para a elevada quantidade de vitórias, de acordo com Paulinha Leite, segue uma estratégia pessoal, baseada em intuição e análise de jogos anteriores. Desde os 21 anos, a roraimense, hoje com 36 anos, realiza apostas em diferentes jogos de azar.

"Minha mãe jogava na loteria, e, um dia, joguei, fiz a quadra e comecei a gostar.. Fui para o Big Brother, ganhei tudo lá dentro: apartamento, carro... Quando saí, numa das entrevistas que eu dei, falei que já tinha ganhado na loteria" destacou ela, que tem os números 4 e 14 como favoritos, na entrevista. "Escolho os números com base no que vejo no meu dia a dia, aqueles que me chamam atenção. Aí vou misturando com os números que mais saem, outros jogos com os que menos saem..."

Neste domingo (10), com uma foto com a aposta premiada, Paulinha escreveu: "Dormi achando que estava milionária e acordei tendo certeza. Chupaaa mundo, eu ganhei de novoooo, quase 3 MILHÕES". "Só um aviso: MEGA DA VIRADA, ESTAMOS CHEGANDO!", finalizou a ex-BBB.

