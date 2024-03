Famosas reagem às decisões judiciais nos casos de Daniel Alves e Robinho

A- A+

As notícias recentes que envolvem os ex-jogadores Daniel Alves e Robinho, ambos condenados pelo crime de estupro, seguem movimentando as redes sociais nesta quinta-feira (21). A Justiça espanhola dará liberdade provisória a Daniel Alves mediante pagamento de fiança de 1 milhão de euros. Ele foi condenado pelo crime de estupro, que teria ocorrido em 2022, em uma boate catalã. Já Robinho condenado na Itália, deve cumprir pena no Brasil. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou que o ex-atacante do Santos deve ser preso imediatamente.

No Instagram, a atriz Leandra Leal se manifestou contrária à decisão da Justiça espanhola no caso de Daniel Alves. "O crime, a exposição indevida, e agora a covarde notícia de que seu estuprador poderá ser solto...", escreveu a atriz. "Só de existir a possibilidade de pagar para sair impune de um crime hediondo prova que a justiça foi feita apenas para punir pessoas pobres", concluiu.

Luana Piovani foi mais uma que criticou a soltura de Daniel Alves. "Quando eu li que custou 1 milhão pra ter liberdade condicional, pensei: 'gente, como pode ter fiança para um troço desse?'", questionou a atriz. Piovani sugeriu que, diante das notícias, as mulheres façam greve. "Sabe o que eu acho, que a gente devia fazer greve. Vamos parar. Que nem as mulheres pararam na Revolução industrial".

Érica Hilton, ativista e deputada federal por São Paulo, classificou a notícia sobre a soltura de Daniel Alves como "estarrecedora". "Novamente as mulheres são lembradas que medidas que visam nossa proteção serão relativizadas em prol de homens com alguns milhões a disposição", escreveu a parlamentar no Twitter.

Samara Felippo, por sua vez, usou suas redes para comemorar a decisão do STJ no caso que envolve Robinho. "Um respiro de alívio", escreveu a atriz. "Não sei mensurar quantos gatilhos isso dá em mim. Ódio, raiva, sentimentos horríveis, nojo....", descreveu Samara Felippo em um comentário num post sobre o caso.

Mônica Iozzi foi outra que fez barulho nas redes. Ela compartilhou a notícia de que o STJ havia determinado a prisão de Robinho na Itália e comentou: "Esperamos que sim!".

