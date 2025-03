Famoso cantor argentino "mergulha" na plateia, cai no chão e termina show deitado em camarim; vídeo

A- A+

O cantor argentino Maxi Trusso foi protagonista de um momento inusitado durante seu show no Niceto Club, em Palermo, Buenos Aires.

No meio do show, ele se jogou na plateia, mas não foi pego e sofreu ferimentos que o impediram de continuar normalmente a apresentação.

Ele seguiu o show, cantando deitado em seu camarim.

A sequência em que o artista se lança em direção ao público foi registrada por diversos fãs.

Nas gravações é possível ver como, no meio de uma música, ele deixa cair o microfone e se joga no chão.

Como o cantor não conseguiu se recuperar imediatamente da queda, o show foi adiado por alguns minutos enquanto ele recebia atendimento.

Enquanto isso, as pessoas gritavam: “Olé, olé, olé, Maxi.”

Depois de um tempo, membros da equipe saíram para esclarecer a situação para os presentes:

— A intenção do Maxi, como artista que é, é voltar a cantar e terminar o show, mas a saúde dele vem em primeiro lugar, e todos nós queremos que ele fique tranquilo. Ele quer sair [do camarim para o palco], mas estamos esperando os médicos. Ele diz que, se o liberarem, ele canta até deitado — afirmou um integrante da equipe.

Trusso então encerrou o recital deitado em seu camarim, enquanto os músicos que o acompanhavam permaneceram no palco.

Ao deixar o clube em uma ambulância, Trusso escreveu nas redes sociais: "Dou minha vida por vocês. O retorno será inigualável".

A boate Niceto, por sua vez, zombou do episódio com a música icônica do Queen e postou: "O show tem que continuar".

O cantor de Nothing at all e Same old story, entre vários sucessos, já havia sido protagonista de outros momentos inusitados e gafes.

Um caso bem recente aconteceu em janeiro, quando ele estava cantando no meio de uma festa e, ao descer da cabine do DJ e se dirigir ao público, caiu.

Na ocasião, porém, o acidente não o impediu de continuar com a música.

