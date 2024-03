Famosos apoiam Fabio Assunção e Daniel Alvim após briga em bar: "Quem nunca?"

A- A+

Está tudo na mais perfeita ordem, tudo na mais santa paz, como demonstram Fábio Assunção e Daniel Alvim. Dois dias depois de serem flagrados — e filmados — em meio a uma briga com direito a socos e ofensas num bar na Rua da Consolação, em São Paulo (SP), os dois surgiram juntos, num vídeo publicado no Instagram, para ressaltar que ambos se consideram "irmãos" e esclarecer que a celeuma já foi resolvida. A atitude foi elogiada por colegas famosos dos artistas nas redes sociais.

"Vocês dois são fod*! Quem nunca? E isso era pra ser só uma coisa de vocês dois! Internet!! Meu Deus", comentou o ator Marcelo Serrado. A atriz Camila Pitanga deixou um emoji com a imagem de um coração, no Instagram. "Amigos que se amam! Discutir faz parte. Importante é que se resolveram!", enalteceu a também atriz Claudia Mauro. "Bola para frente", escreveu Bruno Gagliasso. "Esse nível de amor e amizade é especial e não linear! Obrigada", pontuou a atriz Tania Khalill. A também atriz Lavínia Vlasak exaltou os dois: "Segue o baile gente! Vida que segue!".

Após a repercussão do vídeo divulgado pelo "Portal Leo Dias" — e que viralizou nas redes sociais —, Daniel e Fábio vieram a público para explicar o que aconteceu. "A gente é muito irmão, e a conversa foi escalonando", contou Fabio ao relatar que ambos discorriam sobre "política e um monte de questões" no momento da briga.

Colegas há mais de uma década, os dois já trabalharam juntos — em 2015, Fabio dirigiu a peça "Dias de vinho e rosas", trabalho que rendeu a Daniel, intérprete do protagonista da montagem, uma indicação ao Prêmio Shell na categoria Melhor Ator.

Em texto publicado no Instagram, Fábio Assunção ressaltou: "Procuro passar a todas as pessoas, onde quer que seja, alguma mensagem de paz. A gente tá aprendendo sempre e não acredito que as coisas se resolvam na violência. Estamos, eu e Daniel, chateados, mas sabemos quem somos. Desculpa por terem que consumir um vídeo que uma pessoa ruim filmou e vendeu pra imprensa. Deve ser ruim ganhar a vida assim. A gente vem, pede desculpas e segue melhor. Dani, te amo meu parceiro. Axé".

Colega dos atores, Drica Moraes teceu elogios aos dois: "Perfeita tua legenda, Fábio. Tem momentos em que o problema está nos outros, mesmo. Parabéns pelo posicionamento". "Conheço os dois e sei da decência de vocês", frisou o ator Blota Filho.

Veja também

São João 2024 Double You é confirmada como primeira atração internacional do São João de Caruaru; confira