celebridades Famosos apoiam Mateus Solano e Paula Braun após término: "Vão viver muitos momentos felizes" Ex-casal de atores viviam relacionamento há 17 anos, mas dizem que vão seguir 'parceria com carinho e muito amor' na criação dos filhos

Mateus Solano e Paula Braun anunciaram na noite de terça-feira (16) que se separaram, dando um ponto final a um relacionamento de 17 anos. Pais de duas crianças, Flora, de 14 anos, e Benjamim, de 10, os atores afirmaram em uma publicação em conjunto no Instagram que seguem uma “parceria com carinho e muito amor” para também preservar a criação dos pequenos. Diversos amigos do ex-casal enviaram mensagens de apoio na rede.



“Dois lados de uma mesma viagem… Com amor, para não perder de vista e estar lá pra o que for preciso na próxima estação”, escreveu o ator Nelson Freitas na publicação. Já Elizabeth Savala afirmou que “separação é muito dolorido. Amo os dois, fiquem bem e as crianças, continuam queridas para sempre”.

A atriz Jennifer Nascimento desejou felicidades para os dois nesta nova fase: “Amo muitos vocês. Felicidades para os dois”. Leticia Spiller, Igor Cosso, Alinne Moraes, Kiko Mascarenhas, Marcelo Serrado, Marcos Veras, Heloisa Périssé, Maria Gadu e Drica Moraes também homenagearam o ex-casal.

“Seus lindos… Me deu um aperto aqui… Eu praticamente vi esse amor nascer 17 anos atrás. Que linda história de amor vocês viveram. E, com certeza, ainda vão viver muitos momentos felizes com a família linda de vocês. Como diz a música… É sempre amor, mesmo que mude”, afirmou Larissa Maciel.

“Lindos e adorárveis”, publicou Tatá Werneck. Carol Castro, por sua vez, comentou que deseja “felicidades para os dois! Amo vocês”.

Ao anunciarem a separação, Mateus Solano e Paula Braun afirmaram que já havia algum tempo que não se viam como um casal. Apesar disso, no último dia dos namorados, 12 de junho, eles fizeram uma homenagem um ao outro, de acordo com o jornal Extra. “Após 17 anos juntos, seguimos preservando nossa parceria com carinho e muito amor na criação de nossos filhos, torcendo um pelo outro e com futuros planos profissionais juntos. Seguimos a nossa história, que não termina, mas se transforma. Agradecemos o carinho, a compreensão e, especialmente, por prezarem nossa privacidade e a de nossos filhos”, escreveram.

