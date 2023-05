Famosos brasileiros invadem post de Beyoncé e pedem show: "Rainha"

A- A+

Famosos brasileiros inundaram o mais recente post de Beyoncé no Instagram — em que a cantora mostra, pela primeira vez, imagens do show de estreia da turnê "Renaissance World Tour" — com centenas de comentários elogiosos e pedidos para que a diva do pop se apresente em solo tupiniquim. "Vem pra Salvador, Bey", implorou o cantor Márcio Vitor, da banda Psirico, aderindo a uma campanha iniciada por fãs brasileiros da artista americana.

"Te amo", escreveu a cantora Ludmilla na postagem. A apresentadora Sabrina Sato reagiu à publicação com vários emojis mostrando que é "apaixonada" pela artista. "Rainha", exaltou Pabllo Vittar. "Pelo amor de deus", afirmou Ícaro Silva, que já interpretou Beyoncé no quadro "Lip Sync', do "Domingão com Huck", e também segue na expectativa por uma apresentação no Brasil. A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme reclamou da ausência de som na publicação (veja abaixo): "Mas só de ver já valeu muito", ela ponderou.

Beyoncé vem ao Brasil?

Afinal, Beyoncé vem ao Brasil com a nova turnê "Renaissance World Tour"? Essa é a pergunta que os fãs brasileiros da cantora mais têm feito, nas redes sociais, desde que a diva do pop rompeu — na última quarta-feira (10), em Estocolmo, na Suécia — um hiato de sete anos sem realizar shows ao redor do planeta.

Até o momento, a americana não divulgou oficialmente nenhum show no Brasil. Aliás, nenhum país da América do Sul aparece na lista dos lugares contemplados pela turnê mundial até o fim deste ano — por enquanto, ela levará as apresentações apenas para cidades na Europa e na América do Norte.

Rumores apontam, no entanto, que a partir de 2024, a artista de 41 anos estenderá a turnê para os demais continentes, incluindo a América do Sul — e que o Brasil deve estar no percurso da americana. Na última quarta-feira (10), na abertura da turnê, na Suécia, Beyoncé notou a presença significativa de brasileiros na plateia e fez uma brincadeira: "Vejo que o Brasil está na casa", afirmou. O fato atiçou ainda mais os fãs em solo tupiniquim.

Nesta quinta-feira (11), após a repercussão do assunto, Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, usou o Twitter para reforçar que adoraria receber a artista na cidade. "Alô Beyoncé, o estagiário, os fãs cariocas e o Rio te aguardando ansiosos pra turnê aqui ano que vem. Só escolher o lugar e o resto deixa com a gente!", escreveu ele. "E desde já tá convidada pra curtir uma feijoada da Tia Surica na minha Portela depois do show", acrescentou a autoridade municipal.

Quando Beyoncé anunciou a nova turnê mundial, fãs fizeram graça com a própria frustração, já que a última vez que ela se apresentou no Brasil foi em 2013. "Não gosta de latinas?", questionou um internauta, à época.

