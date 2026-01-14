A- A+

CELEBRIDADES Famosos celebram união de Jade Picon e André Lamoglia após casal assumir namoro: 'Imagine o filho' Nomes como a cantora Ludmilla, o influenciador digital Álvaro e o jogador de futebol Vini Jr reagem à publicação nas redes sociais

Nomes conhecidos do grande público, entre artistas e influenciadores digitais, reagiram à publicação nas redes sociais em que a ex-BBB Jade Picon e o ator André Lamoglia assumiram o namoro, algo que já vinha sendo especulado por internautas há alguns meses.

Na última terça-feira (13), ambos usaram seus perfis digitais para postar fotos em que aparecem aos beijos, aproveitando férias em Fernando de Noronha. "Imagine o filho", brincou a cantora Ludmilla, ao enaltecer o novo casal.

Colegas de Jade e André, como as atrizes Giovanna Lancellotti e Beth Goulart, parabenizaram os dois. "La pareja", comentou o jogador de futebol Vini Jr, usando um termo em espanhol que designa "o casal" ou "a dupla". "Que coisa linda", elogiou a atriz Maisa. "Casal mais lindo do mundo", exaltou a cantora Giulia Be. "Humilhação em dobro, sério", brincou o influenciador digital Álvaro.

Também na última terça-feira (13), André Lamoglia se declarou à modelo e ex-BBB, por meio de um vídeo numa praia em Noronha. "Muito bonita, sim, a praia mais bonita do mundo com a mulher mais bonita ao meu lado. E o seu nome é Jade Picon", declarou o ator.



O romance entre a influenciadora digital e o ator deixou de ser "secreto" no réveillon, quando Jade compartilhou um vídeo beijando André durante a virada do ano em Maracaípe, também em Pernambuco. "Feliz, feliz, feliz! 2026", escreveu ela na legenda.

