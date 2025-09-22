Seg, 22 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda22/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
celebridades

Famosos defendem Virginia Fonseca após críticas por coreografia na Grande Rio

'Achei linda', afirmou a apresentadora Adriane Galisteu

Reportar Erro
Virginia Fonseca foi coroada na noite de sábado (20) como rainha de bateria da Grande Rio para o Carnaval 2026Virginia Fonseca foi coroada na noite de sábado (20) como rainha de bateria da Grande Rio para o Carnaval 2026 - Foto: Redes Sociais/Reprodução

Virginia Fonseca recebeu das mãos de Paolla Oliveira a coroa de nova rainha da bateria da Grande Rio para o carnaval 2026. Na cerimônia realizada na quadra da escola, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no sábado (20), a influenciadora mostrou um pouco do resultado das aulas que vem fazendo com a ex-passista Santinha desde junho, mas pediu paciência do público, prometendo melhoras até o carnaval.

Apesar do pedido de paciência, Virginia foi alvo de críticas e memes nas redes sociais. A influenciadora, no entanto, também recebeu apoio por parte de outras celebridades, que comentaram em suas redes e nas redes da escola.

"Achei linda", defendeu a apresentadora Adriane Galisteu, ex-rainha da bateria da Portela. Já a influenciadora Pamella Lunardi afirmou: "a maioral".

Leia também

• Coroação da influenciadora Virginia na Grande Rio provoca polêmica até sobre samba no pé

• "Chucro e mala": influenciadora critica atitude de Travis Scott após show no The Town

• Hidrogel nos glúteos: entenda o procedimento que fez a influenciadora Juju Ferrari ser internada

O cantor sertanejo Victor Hugo elogiou a influenciadora com um "é gata viu", enquanto que a criadora de conteúdo Laura Fernandes disse: "Entregou, corpo, beleza, muita dedicação e samba sim, é nítido que estava nervosa e com muito motivo. A pressão em cima é muito grande. Só continue, certeza que vai fazer bonito."

Em defesa da influenciadora, internautas também lembraram que Paolla Oliveira também "não tinha o samba no pé" quando assumiu a função. Um vídeo relembrando a apresentação da atriz na Grande Rio voltou a aparecer nas redes.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter