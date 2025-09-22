Famosos defendem Virginia Fonseca após críticas por coreografia na Grande Rio

A- A+

Virginia Fonseca recebeu das mãos de Paolla Oliveira a coroa de nova rainha da bateria da Grande Rio para o carnaval 2026. Na cerimônia realizada na quadra da escola, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no sábado (20), a influenciadora mostrou um pouco do resultado das aulas que vem fazendo com a ex-passista Santinha desde junho, mas pediu paciência do público, prometendo melhoras até o carnaval.

Apesar do pedido de paciência, Virginia foi alvo de críticas e memes nas redes sociais. A influenciadora, no entanto, também recebeu apoio por parte de outras celebridades, que comentaram em suas redes e nas redes da escola.

"Achei linda", defendeu a apresentadora Adriane Galisteu, ex-rainha da bateria da Portela. Já a influenciadora Pamella Lunardi afirmou: "a maioral".

O cantor sertanejo Victor Hugo elogiou a influenciadora com um "é gata viu", enquanto que a criadora de conteúdo Laura Fernandes disse: "Entregou, corpo, beleza, muita dedicação e samba sim, é nítido que estava nervosa e com muito motivo. A pressão em cima é muito grande. Só continue, certeza que vai fazer bonito."

Em defesa da influenciadora, internautas também lembraram que Paolla Oliveira também "não tinha o samba no pé" quando assumiu a função. Um vídeo relembrando a apresentação da atriz na Grande Rio voltou a aparecer nas redes.

