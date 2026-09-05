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ataque homofóbico Famosos demonstram apoio a João Victor Gonçalves após ser alvo de ataque homofóbico Ator de 'Quem ama cuida' foi perseguido e hostilizado por jovens após sair do Rock in Rio

João Victor Gonçalves recebeu uma série de manifestações de carinho e solidariedade de colegas e outros famosos após ser alvo de um ataque considerado de teor considerado homofóbico ao deixar o Rock in Rio, na madrugada deste sábado (5). O ator, que interpreta Mau Mau em "Quem ama cuida", compartilhou um vídeo emocionado depois do episódio, e nomes como Pedro Waddington, Lucas Jagger, Sergio Guizé, Isabela Garcia, Zélia Duncan e Bruno Fagundes foram às redes sociais para apoiá-lo.

Pedro Alves, que interpreta um dos rapazes com quem Mau Mau tem uma relação mais próxima na novela, publicou uma longa mensagem sobre o caso. "O que o João sofreu me dói profundamente e me deixa num estado de raiva e impotência que eu nem sei explicar", escreveu o ator, afirmando ainda: "Tudo que eu queria era estar lá pra te defender. Me sinto impotente agora, e isso me dói".

A atriz Isabela Garcia, que vive a mãe de Mau Mau em "Quem ama cuida", também deixou uma mensagem para o colega. "Meu respeito, carinho e admiração", escreveu.

A cantora Zélia Duncan criticou o episódio, que foi transmitido na rede pelo streamer conhecido como GH como se fosse entretenimento. "Nada que faz as pessoas rirem, a partir de intimidação e desrespeito, pode ser chamado de outra coisa, a não ser crime. Você foi colocado numa situação de vulnerabilidade, mas isso absolutamente não te define", escreveu.

Bruno Fagundes e Vinicius Teixeira completaram as mensagens de carinho deixadas ao ator nas redes sociais.



Logo depois de deixar o Rock in Rio, na Cidade do Rock, João Victor foi seguido por alguns garotos e alvo de comentários e provocações enquanto andava pela rua muito por conta da roupa que o ator usava. A cena logo ganhou repercussão negativa nas redes sociais.

Após o ocorrido, o ator relacionou a situação à trajetória de Mau Mau, personagem que enfrenta episódios de preconceito e homofobia na trama. "Realmente isso é o retrato de tudo que a gente mostra. O Mau Mau é um personagem forte, valente, que encara essa homofobia estrutural, que vive dentro de casa, de uma forma muito corajosa. Ele engole e segue. Talvez tenha sido isso que eu fiz hoje. Eu engoli e segui", declarou.

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