CIRURGIA Famosos desejam boa recuperação para Chico Buarque após cirurgia: "Mestre dos mestres" Compositor passou por operação no crânio nesta terça-feira (3) e segue em "observação com seu habitual bom humor", diz nota

Depois de passar por uma cirurgia no crânio na manhã desta terça-feira (3), Chico Buarque, de 80 anos, recebeu apoio de diversas celebridades, entre nomes da televisão, do cinema, do teatro e da música.

A operação para diminuir a pressão intracraniana já estava programada, segundo um boletim médico divulgado pelo Hospital Copa D’Or, na zona sul do Rio, mas a mera notícia da hospitalização do compositor pegou muitas pessoas de surpresa.

A cirurgia transcorreu sem complicações e terminou rapidamente e o artista se encontra no quarto, em observação de pós-operatório, com seu habitual bom humor, diz uma nota divulgada pela sua assessoria. A alta hospitalar deve ocorrer nas próximas 24 horas.

Famosos como Drica Moraes, Dira Paes, Daniela Mercury, Duda Beat e Dinho Ouro Preto desejaram uma boa recuperação ao artista. “Fique bom logo, querido Chico”, disse o diretor Kleber Mendonça Filho. Já Vannessa Gerbelli desejou “saúde para essa cabeça”.

O mexicano El David Aguilar também deixou uma mensagem para o cantor: “Que bom que o mestre dos mestres está bem”.

Além deles, Valter Hugo Mãe, Julia Lemmertz, Teresa Cristina e João Bosco também deixaram uma boa recuperação ao artista, desejando que ele saia logo do hospital.

Cirurgia no crânio

Na manhã desta terça-feira (3), Chico Buarque passou por uma cirurgia no crânio, no Hospital Copa Star, em Copacabana, como informou o colunista do Globo Ancelmo Gois. A operação para diminuir a pressão intracraniana, que já estava programada, foi conduzida pelo neurocirurgião Paulo Niemeyer e durou cerca de uma hora.

Chico se internou na noite dessa segunda-feira (2). Ele já está de volta ao quarto e deve ter alta em breve.

A necessidade da realização do procedimento foi apontada durante um check-up feito pelo artista. O exame detectou o excesso de líquido na cabeça, que precisou ser drenado. O problema foi detectado bem no início e, a longo prazo, poderia afetar a fala e os movimentos do artista.

