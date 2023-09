Famosos fazem rede de oração por Kayky Brito: "Você vai sair dessa"

A- A+

Há uma corrente de orações e apoio ao ator Kayky Brito, que foi atropelado na madrugada deste sábado (2), na Barra da Tijuca, no Riod e Janeiro, e está hospitalizado em estado grave. Artistas e outros famosos, além de inúmeros fãs, estão enviando mensagens de apoio a Kayky nas redes sociais.

O ator Marcus Veras escreveu no Twitter: "Toda força e oração do mundo pro meu amigo Kayky Brito!". Caio Paduã postou uma foto ao lado de Kayky com a seguinte legenda: "Você vai sair dessa, irmão. Em oração por ti. Força, meu bom!".

A atriz Tammy Calafiori deixou um recado nos comentários da última foto postada por Kayky no Instagram. "Orando por você, meu amigo. Vai dar tudo certo", escreveu Calafiori.

Samara Felippo também: "Kayky!!! To aqui com todo pensamento positivo e de amor pra você!!! Melhoras!". Pérola Faria também se juntou à corrente: "Estamos orando por aqui e já mentalizando sua cura! Fique firme".

Kayky em estado grave

O ator Kayky Brito está internado em estado grave no Rio. O ator deu entrada no Hospital Miguel Couto na madrugada deste sábado, após ser atropelado na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.



O motorista que conduzia o veículo foi encaminhado à 16ª DP (Barra da Tijuca) e ao Instituto Médico-Legal (IML), onde realizou o exame de alcoolemia. Segundo a Polícia Militar, não foi constatada a ingestão de bebida alcoólica.

