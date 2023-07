Famosos lamentam a morte de Zé Celso; confira as homenagens ao dramaturgo

A- A+

A morte de Zé Celso, que estava internado após sofrer queimaduras em um incêndio, virou assunto principal nas redes sociais na manhã desta quinta-feira (6). Nomes da classe artística, além de fãs, amigos e políticos, lamentaram a trágica partida do dramaturgo e diretor de teatro, que deixa um legado imensurável na cultura e na política.

O presidente Lula publicou um texto em sua conta no Twitter, afirmando que Zé Celso “sempre defendeu a democracia e a criatividade”. “A trajetória de José Celso Martinez marcou a história das artes no Brasil e não será esquecida”, pontuou.

A cantora pernambucana Karina Buhr, que foi dirigida por Zé Celso no Teatro Oficina, escreveu uma mensagem utilizando a grafia própria desenvolvida pelo dramaturgo. “O tempo parou. A ethernidade de Zé. O amor todo desse mundo. O palco continua. Zé continua. Dói demais, mais do que se pode, mas do tamanho do que se deve. A forma. Seu roteiro não seria mesmo simples, nunca foi. O fogo. Tragycomédiaorgya. Amor. Zé”, disse.

“Eu não sou do Teatro, mas meus filmes foram todos impactados de alguma forma por Zé Celso, com a energia de atrizes e atores, da arte e pitacos amigos de roteiro, um senso de direção e visão sobre o Brasil. Esse é o significado de um real impacto na Cultura. Obrigado Zé Celso”, compartilhou o diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho.

Marina Lima, que cantou no casamento de Zé Celso com Marcelo Drummond há um mês, também se pronunciou por meio das redes. “Viva Zé Celso! Vida eterna ao Rei!

Que o seu legado se espalhe para sempre por esse pais afora!!”, escreveu.

O deputado Eduardo Suplicy, amigo do artista, afirmou: “Recebi com enorme tristeza a notícia da partida do querido Zé Celso Martinez Corrêa. Somos amigos da vida inteira e estivemos juntos em peças memoráveis no Teatro Oficina. Em homenagem a ele, vou seguir lutando pela criação do Parque do Rio Bixiga e em defesa do Teatro”.

Confira outras homenagens de famosos a Zé Celso nas redes sociais:



Zé Celso marcou a história do Brasil e seu legado será eterno! Nossos sentimentos a familiares, amigos e admiradores. #EquipeGil pic.twitter.com/2nVF9AZwEU — Gilberto Gil (@gilbertogil) July 6, 2023

