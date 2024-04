Famosos lamentam morte de Anderson Leonardo, do Molejo, e prestam homenagens; confira

A- A+

Artistas e colegas de Anderson Leonardo vêm usando as redes sociais, nesta sexta-feira (26), para prestar homenagens ao vocalista do grupo Molejo. O cantor e músico morreu nesta tarde, aos 51 anos, em decorrência de um câncer inguinal, considerado raro. Ele estava internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, desde a última segunda-feira (22).

Nomes como o cantor Xanddy, o ator e cantor Thiago Martins, atualmente no ar na novela "Família é tudo", e a dançarina Carla Perez realizaram tributo ao colega por meio de textos nas redes sociais. A seguir, confira as homenagens para Anderson Leonardo.

Thiago Martins, ator

"Máximo respeito. Obrigado por tudo", escreveu o ator e cantor Thiago Martins.

Carla Perez, dançarina

"Que o nosso querido amigo e amado Anderson descanse em paz. Nunca esqueceremos da própria alegria em forma de gente", escreveu a dançarina Carla Perez.

Xanddy, cantor

"Que Deus o receba, meu amigo. Alegra esse céu aí porque aqui a saudade já está doendo", lamentou o cantor Xanddy, também por meio das redes sociais.

Compadre Washington, cantor

Compadre Washington, do grupo É o Tchan!, disse que recebeu a notícia da morte do colega com muito pesar. "Ícone do pagode brasileiro, criador dos hits 'Dança da vassoura' e 'Garoto Zona Sul', seu legado ecoará por gerações!", enalteceu ele.

Buchecha, cantor

O cantor Buchecha, que fazia dupla com Claudinho, relembrou momentos importante ao lado do colega. "Sim , vou postar fotos nossas, em momentos de alegria e zoeira, pois assim você sempre foi, eu lembrarei de cada futebol, de cada gastação e resenhas sobre o Flamengo que era uma das suas paixões, amigo, você vai deixar uma lacuna nos corações dos brasileiros, vá com Deus, descanse em paz", escreveu o artista, em post no Instagram.

