Famosos lamentam morte de Angela Ro Ro: ''MPB perdeu a franqueza, o sorriso aberto e a melancolia''
Internada desde julho, Angela passou por uma traqueostomia e teve uma parada cardíaca após um procedimento cirúrgico
A cantora Angela Ro Ro morreu nesta segunda-feira, dia 8 de setembro, aos 75 anos. Internada desde julho, ela passou por uma traqueostomia e teve uma parada cardíaca após um procedimento cirúrgico. Nas redes sociais, famosos lamentaram a perda significativa para a MPB e para a cultura brasileira.
• Angela Ro Ro: relembre frases e histórias marcantes da cantora, que morreu aos 75 anos
• Angela Ro Ro morre aos 75 anos, no Rio de Janeiro, nesta segunda (8)
Em publicação na rede X (antigo Twitter), o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, lamentou a morte da cantora e destacou a importância da artista para a música brasileira.
“Angela Ro Ro nos deixou. Sua voz inconfundível e canções marcantes, como Amor, Meu Grande Amor e Compasso, fazem parte da história da nossa música. Fica a obra, fica a arte”, afirmou.
O escritor e produtor cultural Afonso Borges também se manifestou sobre a morte de Angela Ro Ro. Em suas redes sociais, afirmou que a MPB perdeu “a franqueza, o sorriso aberto e a melancolia”, características que, segundo ele, a artista levou consigo. “Descanse em paz”, escreveu.
A atriz Carla Daniel também se despediu de Angela Ro Ro em uma publicação nas redes sociais. No Facebook, ela disse ter muito a falar sobre o talento da artista, sua trajetória e até sobre um show que produziu para a cantora, mas preferiu, neste momento, apenas respeitar sua partida e desejar que seja recebida com carinho. “Guerreira, muita luz e paz”, escreveu.
O cantor e compositor Marcos Sabino também prestou homenagem a Angela Ro Ro nas redes sociais, desejando que ela descanse em paz. “Que Deus lhe receba com toda a luz que você sempre irradiou por aqui, querida Roro”, escreveu.
A notícia da morte foi confirmada por Laninha Braga, ex-namorada que estava cuidando da cantora, e pelo produtor Paulinho Lima, amigo de longa data da artista.
Meses atrás, Angela tinha recorrido às redes sociais para pedir ajuda financeira, afirmando que estava passando por um problema de saúde. “Sem perspectiva de alta ou cura para trabalhar, humildemente peço ajuda a vocês”.
Quem foi Angela Ro Ro?
Angela Maria Diniz Gonsalves, conhecida como Angela Ro Ro, nasceu no Rio de Janeiro em 1949 e ganhou o apelido devido à sua voz rouca e grave. Nos anos 1970, após uma temporada na Europa e a convivência com Glauber Rocha, iniciou sua carreira musical. De volta ao Brasil, passou a se apresentar em casas noturnas e lançou em 1979 seu primeiro álbum, inteiramente autoral, com sucessos como Gota de sangue, Tola foi você e Amor, meu grande amor.
Durante os anos 1980, consolidou-se como uma das principais vozes da MPB, com discos como Só nos resta viver (1980), Escândalo! (1981) e Eu desatino (1985). Após um período de menor produção nos anos 1990, retomou a carreira em 2000 com Acertei no milênio, marco de uma fase de renovação pessoal e artística, em que abandonou vícios e adotou hábitos mais saudáveis.
Nos anos seguintes, diversificou sua atuação, chegando a apresentar um talk-show no Canal Brasil. Lançou ainda discos como Compasso (2006) e Feliz da vida! (2013), além de ser homenageada em um tributo com regravações de suas canções. Seu último trabalho de estúdio foi Selvagem (2017), coroando uma trajetória marcada pela ousadia, autenticidade e intensa contribuição para a música brasileira.