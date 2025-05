A- A+

DESPEDIDA Famosos lamentam morte de Divaldo Franco, líder espírita; velório será aberto ao público Fundador da Mansão do Caminho, em Salvador, figura religiosa teve trajetória detalhada no filme 'Divaldo O mensageiro da paz'

Nomes conhecidos do grande público usaram as redes sociais para prestar homenagens a Divaldo Franco, líder espírita que morreu, aos 98 anos, nessa terça-feira (13).



Artistas como a cantora Ivete Sangalo, a atriz Beth Goulart e o apresentador Geraldo Luís lamentaram a perda da figura religiosa, que publicou mais de 260 obras — várias delas psicografadas — e se destacou pela dedicação às causas humanitárias, à frente da fundação Mansão do Caminho, em Salvador (BA).

"Sua vida dedicada a abrigar, acolher e transformar tantos sem medir quaisquer esforços, sempre com doçura, sabedoria, resiliência e propósito, servirá de exemplo àqueles que assim como você entendem a mensagem da caridade", escreveu Ivete Sangalo, em texto publicado por meio do Instagram.



Atores que integraram o elenco do filme "Divaldo — O mensageiro da paz" (2019), cinebiografia dirigida por Clovis Mello que detalha a trajetória do líder religioso, também se manifestaram por meio das redes sociais. "Gigante Divaldo. Descanse!", comentou Marcos Veras. "Sinto muito. Que vá na luz ao encontro dela", lamentou Regiane Alves.

Beth Goulart, que cultiva uma forte relação com a espiritualidade, também celebrou a jornada de Divaldo por meio das redes sociais. "A humanidade perde hoje um grande mestre espiritual", escreveu ela.

Velório de Divaldo

Nesta quarta-feira (14), acontecerá o velório de Divaldo Franco — em forma de "ato público", como ressaltam representantes da organização — no ginásio da Mansão do Caminho, das 9h às 20h, para uma última homenagem ao líder espírita.

O enterro será na quinta-feira, às 10h, no Cemitério Bosque da Paz, em Salvador. O médium desejava uma cerimônia sem cortejo em carro aberto e com o caixão fechado. Divaldo morreu em casa, na noite de terça-feira (13), de falência múltipla dos órgãos, em decorrência de um câncer de bexiga.

