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LUTO Famosos lamentam morte de João Signorelli, ator das novelas "A gata comeu" e "Caminho das Índias" Lucélia Santos, Bruna Lombardi, Leona Cavalli, Marcelo Médici e outros artistas prestam homenagens ao colega e amigo nas redes sociais

A morte de João Signorelli, aos 69 anos, provocou uma onda de comoção entre artistas nas redes sociais. Colegas que dividiram trabalhos com o ator vêm prestando homenagens ao veterano, conhecido por papéis em novelas como " A gata comeu" (1985), " Caminho das Índias" (2009) e " Salve Jorge" (2012). Ele não resistiu a complicações de uma parada cardiorrespiratória, em São Paulo

Uma das mensagens mais emocionadas foi publicada por Lucélia Santos, que revelou que voltaria a contracenar com Signorelli num festival de teatro em Portugal. "Estou devastada, estarrecida, chocada, sem adjetivos", escreveu a atriz, ao contar que os dois já preparavam a viagem para apresentar o espetáculo "Vozes da floresta – Chico Mendes vive". No relato, ela ainda fez referência a Mahatma Gandhi, personagem marcante da carreira do ator: "Vá com o Gandhi, grande alma".

Leona Cavalli também lembrou a amizade construída ao longo dos anos e definiu o colega como um dos artistas mais generosos com quem trabalhou. Num longo texto, recordou que Signorelli a recebeu em sua casa no início da carreira e destacou o carinho, o respeito e a serenidade que ele transmitia dentro e fora dos palcos.

A publicação recebeu mensagens de pesar de outros nomes da classe artística. Marcelo Médici escreveu que o ator era "tão talentoso, tão querido" e desejou que ele "siga na luz". Carmo Dalla Vecchia também lamentou a perda: "Meus sentimentos. Ele é maravilhoso". Glória Pires, Betty Gofman e Maria Padilha estiveram entre os artistas que manifestaram solidariedade à família.

Bruna Lombardi também lamentou a perda e prestou um tributo ao colega nas redes. "Muito triste. Nosso querido amigo de tantas aventuras partiu. João Signorelli, coração de ouro, maravilha de ser humano, sempre em busca da espiritualidade. Foi comigo para o sertão e ia estrear um filme no papel do Chico Xavier", escreveu, por meio do Instagram.

Quem é João Signorelli?

Natural de Cambuquira, no Sul de Minas Gerais, João Signorelli iniciou a carreira na televisão em 1974, na novela "Supermanoela". Ao longo de mais de cinco décadas de atuação, acumulou participações em produções como "Voltei pra você" (1983), "A gata comeu", "Que rei sou eu?" (1989), "O dono do mundo" (1991), "Amazônia — De Galvez a Chico Mendes" (2007), "Caminho das Índias", "Salve Jorge" e "Chiquititas" (2013-2015), além de trabalhos na Band, Record e extinta TV Tupi.

Nos palcos, destacou-se ao interpretar figuras históricas como Mahatma Gandhi, Fernando Pessoa e Chico Xavier. No cinema, integrou o elenco de filmes como "Boca de Ouro" (1990), "Garrincha — Estrela solitária" (2003) e "Bruna Surfistinha" (2011). O ator deixa ainda um trabalho inédito. O longa "A grande viagem", previsto para estrear em outubro deste ano, traz Signorelli novamente no papel de Chico Xavier, personagem que marcou sua trajetória artística.

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