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HOMENAGEM Angélica, Tata Werneck, Virginia Fonseca e outros famosos lamentam morte de Lito Sousa Especialista em aviação morreu aos 59 anos em meio ao tratamento contra a Doença de Creutzfeldt-Jakob

Lito Sousa morreu nesta quinta-feira (1), aos 59 anos, em meio ao tratamento contra a Doença de Creutzfeldt-Jakob, uma rara condição neurodegenerativa. A morte foi confirmada nas redes sociais pela mulher dele, Mila Seidl. Especialista em aviação, ele compartilhou com os seguidores a luta contra a doença e chegou a se submeter a tratamentos experimentais. Nas últimas semanas, esteve internado e recebia cuidados paliativos. Após a notícia, famosos lamentaram a morte e prestaram homenagens ao influenciador.

“Um grande abraço e até o próximo voo. Foi uma honra ter viajado com você. Te amo. Sempre”, escreveu Mila.

Tata Werneck foi uma das famosas que lamentaram a morte. Nos comentários da publicação, disse: “Querido. Sinto mto. Obrigada por sua ajuda tão importante. Deus te abençoe”. Fátima Bernardes também deixou uma mensagem de carinho: “Meus sentimentos”.

Virginia Fonseca se manifestou: “Meus pêsames”. Angélica também prestou solidariedade à família e aos amigos de Lito: “Sinto muito”.

Astrid Fontenelle foi outra a lamentar a morte do especialista em aviação. “Meus sinceros sentimentos. Que tristeza, muito rápido. Sinta-se abraçada e que ele descanse em paz”, publicou a apresentadora. O perfil do YouTube Brasil também homenageou Lito: “Seu legado seguirá alcançando novos horizontes sempre conosco, Lito”.

Bruna Vieira e João Victor Gonçalves também se manifestaram nas redes sociais após a notícia da morte.

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