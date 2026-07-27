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Artistas Famosos prestam apoio a Thaila Ayala após atriz citar cardiopatia congênita da filha Fruto do casamento da artista com o também ator Renato Góes, Tereza, de 3 anos, precisou ser submetida a cirurgia no coração aos 2 meses

Thaila Ayala comoveu fãs e colegas famosos ao celebrar os 3 anos da filha caçula, Tereza, e relembrar um dos momentos mais difíceis de sua vida. Em publicação nas redes sociais, a atriz relembrou o fato de a menina ter nascido com uma cardiopatia congênita e precisar passar por uma delicada cirurgia no coração quando tinha apenas 2 meses de idade e pouco mais de 2 quilos.

No relato, Thaila contou que ainda se lembra do impacto ao receber o diagnóstico e da conversa com a equipe médica sobre a necessidade de uma operação de urgência. Apesar do medo, afirmou que encontrou conforto na fé, como repassou.

"Me lembro como se fosse hoje quando com 2 meses, pesando um pouco mais de 2 quilos, o médico disse que teríamos que operar com urgência. (...) Me dobrei diante de Deus e ele imediatamente acalmou meu coração, com a resposta que você, minha filha, estava nas mãos dele", escreveu.

A atriz disse que, três anos depois, sente que sua missão é compartilhar o testemunho da recuperação da filha. "Olhar pra você todos os dias é presenciar o milagre de Deus, o amor de Deus na minha vida! Obrigada, Deus, por sua graça infinita na minha vida", declarou.

A publicação rapidamente inspirou uma onda de carinho de amigos famosos. A modelo Adriana Lima comentou: "Aiiiii Teteeee, milagre divinooo!!! Deus é tão maravilhoso!!!". Já Paloma Bernardi escreveu: "Deus é bom o tempo todo. Todo tempo Deus é bom".

Fiorella Matheis também se declarou à afilhada de coração: "Paixão. Perfeita da titia". Fernanda Gentil celebrou a história da família: "Quanto amor e bênção!!!!!". Maria Flor resumiu a emoção em poucas palavras: "Que alegria".

Mariana Bridi definiu a menina como um "raio de luz e amor", enquanto Fernanda Vasconcellos e Klebber Toledo deixaram emojis de coração e mãos em oração, reforçando a corrente de apoio.

Tereza é fruto do casamento de Thaila Ayala com o ator Renato Góes. Os dois também são pais de Francisco, de 4 anos. Desde o nascimento da filha, o casal já havia comentado, de forma pontual, sobre os desafios enfrentados nos primeiros meses de vida da menina, mas a atriz decidiu agora detalhar o episódio ao celebrar seu aniversário de 3 anos e agradecer pela recuperação.

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