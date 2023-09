Famosos prestam apoio a Victor Meyniel após agressão por homofobia: 'Queremos justiça'

A- A+

Artistas e influenciadores digitais vêm usando as redes sociais para formar uma corrente de apoio ao ator Victor Meyniel, de 26 anos, vítima do crime de homofobia no último sábado (2), no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro. Nomes como os atores Carmo Dalla Vecchia, Cacau Protásio e Marina Moschen, os cantores João Guilherme e Marvvila e a ex-BBB Vivian Amorim prestaram solidariedade ao colega e iniciaram uma campanha pedindo justiça ao caso.

"Que você fique bem e que a justiça seja feita! Deus te abençoe, amigo! Estamos com você!", comentou Vivian Amorim, num dos últimos posts de Victor no Instagram. "Fica bem", escreveu a atriz Giulia Costa, em outro recado para o colega, também no Instagram. "Muito triste o que aconteceu com Victor Meyniel. Um menino carismático e querido sendo atacado daquela forma, por puro preconceito, é de embrulhar o estômago, de dar sangue nos olhos", indignou-se João Guilherme.

O que aconteceu com Victor Meyniel?

No último sábado, o ator Victor Meyniel foi brutalmente agredido por Yuri de Moura Alexandre na portaria de um prédio no bairro carioca de Copacabana. A defesa do ator Victor Meyniel, vítima de homofobia, acredita que o episódio de violência sofrido por ele no último sábado pode ter sido motivado pela exposição pública da sexualidade do agressor.

Segundo a advogada Maíra Fernandes, que defende Meyniel no âmbito criminal, o artista teria perguntado, na portaria do prédio, se "ninguém sabia" sobre a orientação sexual de Yuri de Moura Alexandre. Durante o espancamento, Yuri teria afirmado: "Eu não sou viado [sic]. Você é que é".

A indagação de Meyniel foi motivada por uma série de comportamentos incomuns de Yuri ainda no apartamento onde passaram algumas horas na madrugada de sábado, após deixarem a boate Fosfobox, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Segundo a defesa do ator, ele e Yuri teriam se conhecido na porta da boate, por volta das 4h, e decidiram ir para o apartamento do agressor.

No apartamento, ainda segundo a defesa de Meyniel, o ator e o agressor teriam consumido bebidas alcoólicas e trocado beijos. Com a chegada de uma colega de Yuri, por volta das 7h30, o comportamento dele teria mudado bruscamente. O encontro, que, segundo Meyniel, transcorria bem, se tornou uma sequência de atitudes hostis por parte de Yuri.

Após a agressão, Meyniel fez exame de corpo delito no Instituto Médico Legal e recebeu atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Os policiais prenderam o agressor em flagrante momentos após o crime. No momento da prisão, ele teria se identificado como médico da aeronáutica. Depois, negou, afirmando ser médico residente. Por conta disso, foi autuado pelos crimes de lesão corporal, injúria por preconceito e falsidade ideológica.

Um boletim de ocorrência também foi aberto por conta da conduta do porteiro, que teria se omitido ao não prestar socorro ao ator. "A vítima foi ouvida, os agentes analisaram imagens de câmeras de monitoramento e realizam demais diligências para elucidar os fatos", disse a Polícia Civil do Rio de Janeiro por meio de nota.

