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Luto Famosos prestam homenagens e lamentam a morte de Laura Cardoso Atriz morreu na última segunda-feira, 17, em casa, aos 98 anos

Laura Cardoso foi um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira. A atriz, que iniciou a carreira artística aos 15 anos, em 1942, construiu uma trajetória marcada por personagens memoráveis e conquistou a admiração do público e de colegas de profissão. Após a morte da veterana, famosos usaram as redes sociais para prestar homenagens e lamentar a perda da artista.

Laura morreu na última segunda-feira, 17, em casa, aos 98 anos. Desde então, nomes da televisão brasileira têm compartilhado registros e mensagens para relembrar a trajetória e a amizade com a atriz. Veja algumas das homenagens:

Ary Fontoura

O ator, de 93 anos, compartilhou uma foto de Laura e relembrou a amizade e os anos de convivência entre os dois. Ele também deixou uma mensagem de carinho à família da atriz.

Miguel Falabella

O ator relembrou a amizade de longa data com Laura, com quem dividiu trabalhos no teatro e na televisão, e destacou o talento e a alegria da atriz.

Lilia Cabral

A atriz compartilhou um registro do último encontro com Laura, durante uma festa de fim de ano, e relembrou a comoção dos amigos ao receber a veterana. Ela também destacou a importância de Laura para a televisão, para o teatro e para o cinema brasileiros, além de sua admiração pela amiga.

Fabiana Karla

A atriz compartilhou fotos ao lado de Laura e lastimou a morte da veterana. Na homenagem, ela lamentou a perda e destacou sua generosidade, disciplina e leveza.

Zezé Motta

A atriz homenageou Laura como uma das grandes damas da arte brasileira e celebrou o privilégio de ter vivido na mesma época que a veterana.

a arte brasileira se despede de uma de suas maiores damas. Laura foi grande, foi inteira, foi eterna. Que privilégio termos vivido no mesmo tempo que ela. Vá na luz minha amada. Obrigada por tudo! #riplauracardoso pic.twitter.com/vnR4Phrkfx — Zezé Motta (@zezemotta) August 18, 2026

Natallia Rodrigues

A atriz publicou uma foto em que aparece beijando Laura e agradeceu pela convivência e pelos ensinamentos que recebeu da artista.

Laura morreu aos 98 anos na noite da última segunda-feira, 17, em sua casa, em São Paulo, e a confirmação do falecimento foi divulgada por sua família na madrugada desta terça-feira, 18. "Nossa grande estrela se despediu de nós. Laura Cardoso estará para sempre em nossos corações. Obrigada por tudo, nossa amada e eterna Laura Cardoso", diz o texto.

Um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira, a atriz acumulou mais de 80 anos de carreira e mais de 150 personagens no teatro, no cinema e na televisão.

Trajetória de Laura Cardoso

A trajetória profissional de Laura Cardoso começou em 1944, no teatro, em uma montagem de Alice no País das Maravilhas. Em 1950, ano da inauguração da TV Tupi, Laura estreou na televisão em teleteatros. Ao longo das décadas, passou por diferentes emissoras até chegar à TV Globo, onde estreou em Brilhante, em 1981.

Na emissora, participou de novelas como Mulheres de Areia (1993), A Viagem (1994), Explode Coração (1995), Chocolate com Pimenta (2003), Caminho das Índias (2009), Gabriela (2012), Sol Nascente (2016) e O Outro Lado do Paraíso (2017). Seu último trabalho em uma novela foi A Dona do Pedaço, em 2019.

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