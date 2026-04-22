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BBB 26 Famosos reagem à final do BBB 26 e comentam vitória de Ana Paula e desempenho dos finalistas Ana Paula venceu o programa com 75,94% dos votos. Milena Moreira ficou em segundo lugar, com 17,29%, enquanto Juliano Floss terminou a disputa com 6,77%

A final do BBB 26 na madrugada desta quarta-feira, 22, gerou repercussão nas redes sociais. Após a vitória de Ana Paula Renault, artistas e influenciadores comentaram o resultado e também se manifestaram sobre os demais finalistas.

Ana Paula venceu o programa com 75,94% dos votos. Milena Moreira ficou em segundo lugar, com 17,29%, enquanto Juliano Floss terminou a disputa com 6,77%.

Reações à campeã

A maior parte das manifestações foi direcionada à vencedora. A atriz Guta Stresser elogiou a trajetória da participante: "Musa master, merecidíssima vitória! Sempre coerente e corajosa. Mesmo quando foi injustamente apedrejada. Leal, sincera, carismática, bonita e sexy sem ser vulgar. Amei te conhecer melhor, acompanhar e torcer por você. Meus sentimentos pela passagem de seu paizinho e espero um dia tomar um chope contigo. Brilhe sempre."

Já a cantora Ludmilla fez uma brincadeira ao comentar a conquista: "Agora que você ganhou, eu vou te vender a calça, tá? Qualquer coisa, chama na DM", se referindo a uma peça que usou no show que fez na edição.

Outros nomes também reagiram ao resultado. A atriz Mônica Martelli comentou: "Maravilhosa, torcemos muito". O ator Luís Miranda escreveu: "Campeã por mérito! Brilhe muito."

A cantora Daniela Mercury também celebrou: "Torcemos muito aqui em casa. Parabéns, querida. Axé." Já Tatá Werneck relatou a emoção ao assistir ao anúncio: "Chorei aqui. Que linda. Que lindo o Tadeu também, nitidamente se segurando para não desabar "

Publicações de Ana Paula ainda receberam interações de Grazi Massafera e Letícia Sabatella, que reagiram com emojis de coração.

Mensagens aos finalistas

Além da campeã, os outros finalistas também foram lembrados. Milena Moreira recebeu mensagens de apoio nas redes sociais. Entre os comentários, a ex-BBB Raquele Cardozo escreveu: "Minha tia preferida." O influenciador Raphael Vicente também comentou: "Maior pipoca de todos os tempos! Muito ansioso pra ver você mudar de vida aqui a partir de agora, Tia Mi. Te amamos."

A cantora Marina Sena parabenizou Juliano Floss pelo terceiro lugar: "Parabéns por tudo, tudo, tudo, tudo. Galego, você brilhou demais; agora vem para os meus braços que eu tô te querendo." A cantora Lexa também deixou uma mensagem: "Amigo parabéns! Você é muito especial e o Brasil pôde ver isso."

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