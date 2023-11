Famosos reagem a primeiro post de Ana Hickmann após caso de agressão: "Coragem"

A- A+

Famosos vêm prestando apoio a Ana Hickmann desde que a apresentadora e modelo revelou, no último sábado (11), que foi vítima de violência doméstica, por parte do marido, o empresário Alexandre Correa. O caso foi registrado na Delegacia de Itu, em São Paulo, onde mora o casal. Nomes como as apresentadoras Eliana e Ticiane Pinheiro, os atores Ary Fontoura, Emanuelle Araújo, Ingrid Guimarães e Vanessa Giácomo e os cantores Belo e Xanddy usaram o Instagram, nesta segunda-feira (13), para deixar palavras de amparo para a colega, após ela se manifestar publicamente acerca do assunto pela primeira vez.

Nesta manhã, a gaúcha de 42 anos fez uma homenagem ao filho Alexandre, de 10 anos — que presenciou a briga dos pais, segundo o boletim de ocorrência. "Minha força, minha motivação, o amor da minha vida!!!", escreveu ela. "É por ele que eu acordo e vou atrás dos meus sonhos todos os dias. Obrigada pelas mensagens de carinho. Hoje é um novo dia", acrescentou a apresentadora, agradecendo aos seguidores pelo apoio nos últimos dias.

A apresentadora Eliana exaltou a coragem da colega, em comentário deixado no post. "Ana, faz tempo que não nos falamos, mas você já venceu tudo isso. Um filho quer uma mãe feliz, então voa e siga sua estrada por você e por seu pequeno. Lhe desejo coragem e sabedoria! Já deu tudo certo. Você sairá mais forte do que imagina. Receba meu carinho neste momento", afirmou.

"Te amo. Fica bem! Você é forte, guerreira e uma mulher e mãe maravilhosa", comentou a colega Ticiane Pinheiro. A atriz e apresentadora Maisa deixou emojis de coração na publicação, assim como Belo e outros artistas, como Laura Cardoso, Fabiana Karla e Ary Fontoura. "Receba um abraço da nossa família aqui. Deus é contigo", escreveu o cantor Xanddy.

O que aconteceu com Ana Hickmann?

No último sábado (12), Ana Hickmann registrou um boletim de ocorrência contra o marido, o empresário Alexandre Correa, de 51 anos, por lesão corporal e violência doméstica. O caso ocorreu após uma discussão na casa onde eles vivem em Itu, São Paulo, durante a tarde. Correa admitiu o desentendimento, mas negou "maiores consequências".

Segundo o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada por volta das 15h30 do último sábado. Quando os agentes chegaram na residência do casal, Alexandre não estava mais lá. Aos policiais, a apresentadora relatou que estava na cozinha com o marido, o filho e funcionários no momento em que a discussão entre ambos começou. Depois que o filho saiu do cômodo devido à briga, Alexandre teria pressionado a modelo contra a parede e ameaçado dar cabeçadas nela.

Ana disse que conseguiu afastar o marido na hora, mas, ao correr para pegar o celular, que estava na área externa da casa, ele fechou a porta de correr que separava os ambientes pressionando seu braço esquerdo.

Ana Hickmann foi a hospital

A modelo procurou atendimento médico e precisou colocar uma tipoia no braço por conta da agressão. Segundo a PM, ela foi sozinha até a Santa Casa de Itu, passou pelo atendimento médico e foi liberada. A apresentadora foi escoltada pela polícia até a delegacia e preferiu não solicitar medida protetiva.

"Ana Hickmann agradece o carinho e a solidariedade dos fãs e informa que está em casa, bem e felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física", disse a assessoria de imprensa artista, no último domingo (12).

O que diz o marido de Ana Hickmann?

Em publicação no Instagram, Alexandre Correa admitiu o desentendimento, mas alegou que a discussão "não gerou maiores consequências". Disse ainda que "tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno" e pediu desculpas à família pelo ocorrido.

"De fato, na data de ontem, tive um desentendimento com a minha esposa, situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências (...) Aproveito a oportunidade para pedir minhas mais sinceras desculpas a toda a minha família pelo ocorrido. São 25 anos de matrimônio, sem qualquer ocorrência dessa natureza. Sempre servi a Ana como seu agente, com todo zelo, carinho e respeito", ressalta a postagem.

Há quanto tempo Ana Hickmann é casada?

Ana Hickmann e Alexandre Correa são casados há 25 anos. Eles se conheceram em um clube noturno, em São Paulo, quando a modelo tinha 15 anos, e ele, 24. Alguns meses depois, ela teve uma proposta de trabalho na França e os dois se casaram antes de ir, para que Ana fosse emancipada - duas semanas apenas antes de ela completar 17 anos.

