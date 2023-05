Famosos se despedem de Rita Lee; confira homenagens

A- A+

Amigos, admiradores e fãs famosos usaram as suas redes sociais para se despedir da cantora de rock Rita Lee. O ícone braileiro faleceu na noite da última segunda-feira (8), aos 75 anos, por conta de um câncer de pulmão.

"Minha tudo Rita Lee, as palavras me faltam agora! Eu tive o privilégio de conviver com minha ídola, com minha musa, desde a minha infância até a vida adulta, cantamos juntas, rimos juntas, um grande presente!", escreveu Preta Gil, que passa por um tratamento de câncer.

A apresentadora e também cantora, Xuxa Meneghel, postou uma foto antiga das duas mais novas, confira postagem:

Mel Lisboa, que interpretou Rita Lee nos palcos e no cinema, lamenta morte da cantora.

"Rita, a maior de todas. A estrela mais brilhante deste nosso céu. Minha inspiração. Nossa rainha. Hoje dói muito, mas me sinto privilegiada por ter existido na mesma época que você. Por ter tido a ousadia de subir no palco fingindo ser você. Por ter tido a honra de ter estado ao seu lado nesses últimos 10 anos", escreveu a atriz.

Pelo twitter, outros cantores e figuras públicas pretaram homenagens para Rita, como Valesca Popozuda, que escreveu:

"A Rita Lee brigou tanto pelas mulheres e hoje podemos falar sobre feminismo porque muitas lá atrás lutaram contra muitos, obrigada Rita, vá em paz, que Deus abra os caminhos com muita luz, meus sinceros pesames a todos da familia e amigos"

Ministros e políticos também lastimam a morte da vocalista dos Mutantes. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que a artista era um dos maiores e mais geniais nomes da música e que o apelido de rainha fez jus a sua trajetória.

"Rita Lee Jones é um dos maiores e mais geniais nomes da música brasileira. Cantora, compositora, atriz e multiinstrumentista. Uma artista a frente do seu tempo. Julgava inapropriado o título de rainha do rock, mas o apelido faz jus a sua trajetória", escreveu o presidente.

Márcio Macedo (Secretaria Geral) afirmou que que recebu com tristez a notícia da morte da artista e que Rita Lee " embalou gerações com suas canções".

"Recebi com tristeza a notícia da morte de Rita Lee, a rainha do rock brasileiro, que embalou gerações com suas canções. Meus sentimentos aos amigos, familiares e quem, assim como eu, é fã dessa grande artista"

O cantor e compositor Carlinhos Brown participou das despedidas e publicou uma nota de pesar, que dizia:



"Rita sempre olhou por nós. Nus, descalços, vestidos, tocando lata ou até no velho jeans Lee. Rita, viajante do tempo, de serenatas de luaus, à beira da fogueira, à beira-mar. Rita, companheira de sempre, front de todas as bandas. Impossível abrir um concerto de música brasileira em que você não esteja. Eu te vi tocando lata, Mutante, eu te vi mutar percussionista gigante. Eu te vejo, eu te sinto e eu te amo tanto"

