Famosos se despedem de Titina Medeiros nas redes sociais

Artistas e colegas de trabalho usaram as redes sociais neste domingo para se despedir de Titina Medeiros, que morreu aos 48 anos após enfrentar um câncer no pâncreas. Entre as mensagens, Cláudia Abreu, Taís Araújo, Igor Fortunato e Heloísa Périssé destacaram a dimensão afetiva e artística da atriz, cuja trajetória foi marcada por relações profundas dentro e fora dos palcos.





Parceira de Titina em “Cheias de Charme”, Cláudia Abreu lembrou a amizade que nasceu nos bastidores da novela e atravessou os anos, falando de uma ligação que foi além da ficção, de uma dupla que virou família, feita de riso, cumplicidade e planos compartilhados, e dizendo que nunca vai existir alguém como ela e que a celebra com amor e alegria, apesar da dor da despedida.

Taís Araújo, que dividiu cena com a atriz na trama das “Empreguetes”, afirmou que, apesar da perda, o que permanece é a alegria, a arte e o amor que Titina espalhava, definindo a amiga como “o melhor da arte” e “o que eu gostaria que o Brasil fosse”.

Igor Fortunato fez um relato íntimo sobre a convivência e os inúmeros projetos sonhados a dois, lembrando uma relação construída em confidências, sonhos e aventuras, em que Titina foi abrigo, parceira e presença constante, alguém que dividia a vida com generosidade e que enfrentava tudo de frente, a quem ele descreveu como luz e força que jamais será apagada.

Heloísa Périssé destacou o impacto humano de Titina sobre quem convivia com ela, falando de uma mulher de convicções firmes, caráter forte e amor pela vida simples, alguém que ensinava pelo exemplo e cuja presença iluminava os outros, deixando agora um sentimento de perda profunda entre os que tiveram a chance de conhecê-la de perto.

Natural de Currais Novos, no interior do Rio Grande do Norte, Izabel Cristina de Medeiros vivia em Natal e era casada havia 20 anos com o ator César Ferrario, com quem formou par romântico em “Cheias de Charme”. A atriz tratava um câncer no pâncreas havia ao menos seis meses e deixa uma carreira marcada por papéis em novelas como “Mar do Sertão”, “Amor Perfeito” e “No Rancho Fundo”, além de séries como “Os Roni” e “Cangaço Novo” e do filme “Filhos do Mangue”.

