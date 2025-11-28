A- A+

FAMOSOS Famosos viram "rivais" na torcida por Flamengo e Palmeiras na grande final da Libertadores Nomes conhecidos do grande público, como Angélica, Ana Maria Braga, Belo e Wesley Safadão, se opõem na disputa entre os times

A disputa entre Flamengo e Palmeiras na grande final da Copa Libertadores 2025 — em partida que será transmitida ao vivo na TV Globo a partir das 18h do próximo sábado (29) — colocará em oposição artistas e personalidades conhecidas entre o grande público. Colegas como as apresentadoras Ana Maria Braga e Angélica, os cantores Belo e Wesley Safadão e os comunicadores Galvão Bueno e Adriane Galisteu são "rivais" declarados na torcida para os times.

Ana Maria Braga é torcedora fanática do Palmeiras, e não esconde isso. "Não sei quanto vai ser o jogo. Só sei que o Palmeiras vai ganhar, porque ele é o time da virada", comentou a apresentadora diante da colega Angélica, na última edição do programa "Angélica ao vivo". A mulher de Luciano Huck se revoltou e puxou sardinha para o seu lado: "Que isso Ana Maria... Vai dar o meu Flamengo", comentou ela, que é flamenguista.





Famosos na final da Libertadores

A seguir, veja para quem torcem os famosos na final da Libertadores 2025. Afinal, Flamengo ou Palmeiras?

Adriane Galisteu (Palmeiras)

"Eu fico nervosa porque eu acho que tudo pode acontecer. Mas, é claro que eu tô esperançosa e louca para gritar: 'É campeão!'", comenta Adriana Galisteu, sobre o fanatismo com o Palmeiras.

Wesley Safadão (Flamengo)

Wesley Safadão não nega que é "fanático" pelo Flamengo. "Não me tornei flamenguista. Nasci assim", ele diz. O cantor, é claro, acompanhará a grande final da disputa com o Palmeiras.

Belo (Palmeiras)

Belo é tão fanático pelo Palmeiras que se tornou até amigo de alguns jogadores do time. "Tive muitas glórias com o Palmeiras, e espero ter ainda mais", ele ressaltou, numa entrevista.

Angélica (Flamengo)

A apresentadora Angélica é flamenguista, diferentemente do marido, Luciano Huck, que torce para o Corinthians. "Claro que sou flamenguista. Desde que vim para o Rio de Janeiro, com 12 anos de idade, me tornei flamenguista", ela diz.

Ana Maria Braga (Palmeiras)

Ana Maria Braga é palmeirense "roxa", como costuma enfatizar. Ela não perde um jogo e fica tensa a cada partida do time.

Marina Ruy Barbosa (Flamengo)

A atriz Marina Ruy Barbosa acompanhou vários jogos do Flamengo no Maracanã durante a infância. De lá pra cá, ela não perdeu o amor pelo futebol. "O meu time de coração é herança da minha família. Adoro assistir aos jogos, quando consigo", ela disse, numa entrevista.

Roberto Carlos (Palmeiras)

O cantor Roberto Carlos é torcedor do Palmeiras. A paixão surgiu na década de 1960 por influência de sua primeira esposa, Cleonice Rossi Martinelli.

Sandra Sá

A cantora Sandra Sá é tão fanática pelo Flamengo que até gravou uma música para o time.

