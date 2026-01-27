A- A+

Famosos Fantasia de Juliano Floss e Marina Sena no pré-carnaval viraliza nas redes Folião foi flagrado em Fortaleza e apareceu no Instagram do ator Silvero Pereira

Juliano Floss pode estar confinado no BBB 26, mas tem sósia curtindo o pré-carnaval ao lado de Marina Sena... de papelão.



O folião Roderico Neto viralizou nas redes sociais ao se vestir como o influenciador e desfilar num bloco de Fortaleza com uma imagem da cantora, namorada do participante do reality show da TV Globo. As fotos aparecem no Instgram do ator Silvero Pereira, que escreveu:

"Eu já fiz a seleção da melhor fantasia de Pré Carnaval em Fortaleza. Essa de @julianofloss & @amarinasena me pegou d+. Muito bom esse Brasil".

A cantora também gostou da ideia e deixou um comentário na postagem:

"Eu amei KKKKKKKKK".





Nos Stories de seu Instagram pessoal, Roderico explicou a ideia:

"Quando comentavam que eu parecia o July Floss me sentia o próprio modelo de 37 anos que supostamente parecia ter 17", escreveu o folião.

