vale tudo Fantástico traz bastidores de "Vale Tudo" e autora diz que já sabe quem vai matar Odete Roitman Programa deste domingo (30) mostrou entrevistas com Manuela Dias, o diretor Paulo Silvestrini e nomes do elenco, como Taís Araújo, Bella Campos e Deborah Bloch

Estreando nesta segunda-feira (31), o remake de "Vale tudo" foi um dos destaques da edição deste domingo do Fantástico.

A revista eletrônica mostrou os bastidores das gravações, desde as primeiras reuniões, a pré-produção e gravações, incluindo as três semanas em Foz do Iguaçu (PR), onde começa a trama das 21h.

O programa trouxe entrevistas com vários profissionais envolvidos na produção, como a autora Manuela Dias, a figurinista Marie Salles e o diretor artístico Paulo Silvestrini, além de nomes do elenco, como Taís Araújo (Raquel), Bella Campos (Maria de Fátima) e Deborah Bloch (Odete Roitman).

"Recontar faz parte das natureza das histórias. É também a gente se rever, em relação a diversos temas, o quanto a gente mudou desde a última vez que ouviu essa história, o quanto a história muda" comentou a diretora.

"Porque hoje tem internet, celular. Não dá mais para marcar com uma pessoa e não encontrar (numa cena)"

Paulo Silvestrini contou que algumas de suas referências para a direção foram obras das artistas brasileiras Adriana Varejão e Leda Catunda e do irlandês Francis Bacon e que ele Manuela Dias levaram um ano para fechara a escalação do elenco:

"Eu entendo a escalação como um mosaico. São muitas peças com formas diferentes e que se encaixam de forma harmoniosa"

Taís Araújo disse acreditar que hoje temos uma visão mais crítica em relação ao Brasil do quem 2025 e que o fato de Raquel ser vivida por uma atriz negra traz uma série de camadas extras à trama:

"A experiência de ser uma mulher negra no Brasil e no mundo é totalmente diferente da experiência de uma mulher branca no Brasil e no mundo. Portanto, a gente não tem como ter o mesmo personagem, porque os textos são iguais, mas a forma de encarar o mundo é diferente"

Um dos autores da trama original, Agnaldo Silva lembrou que quem materia Odete na primeira versão seria Marco Aurélio, mas que a informação vazou e precisaram escolher outro personagem.

Assim, optaram pela menos óbvia, Leila, primeiro vivida por Cássia Kis e, agora, por Carolina Dieckmann.

"Eu vou matar Odete Roitman, isso é um fato. E acho que já sei quem vai matar. Descobri isso tem umas duas semanas. Mas é um segredo, não falei nem em voz alta. Nem com a minha equipe, nem nada. Só falei: 'Descobri quem vai matar Odete'"

