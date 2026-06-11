Faringes da Paixão e Forró Samba com André Rio e Carla Rio agitam o fim de semana no Recife e RMR
Programação conta ainda com Caminhada do Forró, Ensaios Juninos, peças de teatro, cinema e exposições
A programação cultural do fim de semana no Recife e Região Metropolitana começa em ritmo de São João nesta quinta-feira (11), com a 21ª Caminhada do Forró, que concentra o público a partir das 17h, na Rua da Moeda, no Bairro do Recife, e segue em cortejo até a Praça do Arsenal, onde os shows começam às 20h. Também na quinta (11) e na sexta-feira (12), às 19h30, o Mestre Gennaro e a Banda de Pau e Corda se apresentam na CAIXA Cultural, no Bairro do Recife. Já na sexta-feira (12), a partir das 19h, o grupo Faringes da Paixão sobe ao palco do Shopping Patteo Olinda, em Casa Caiada, com entrada gratuita.
Entre os destaques estão ainda o Forró Samba – All You Need Is Love, com André Rio e Carla Rio, na sexta-feira (12), a partir das 18h30, na Marques Art Gallery, no Bairro do Recife, e os Ensaios Juninos com Forró na Caixa e convidados, no domingo (14), às 19h, na Casa Estação da Luz, no Carmo, em Olinda. A agenda cultural também reúne peças de teatro, exposições e estreias no cinema. Confira a programação completa.
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SHOWS E EVENTOS
21ª Caminhada do Forró
Quando: quinta (11), concentração a partir das 17h; shows a partir das 20h
Onde: concentração – Rua da Moeda, s/n, Bairro do Recife, Recife; shows – Praça do Arsenal, Bairro do Recife, Recife
Percurso: Ruas Mariz e Barros, Apolo, Barbosa Lima, Bom Jesus até a Praça do Arsenal
Acesso gratuito
Atrações: Josildo Sá, Cristina Amaral, Geraldinho Lins, Nádia Maia, Rogério Rangel, Pecinho Amorim, Juba Valença, Silvério Pessoa, Joyce Alane, Liv Moraes, André Macambira, Cezzinha, Beto Hortis, Martins, Roberto Cruz, Irah Caldeira, Bárbara Ayres, Marcelo Rossiter, Larissa Lisboa, Kelly Rosa, Xinelo Rasgado
Informações: @caminhadadoforro
Mestre Gennaro e Banda de Pau e Corda
Quando: quinta (11) e sexta (12), às 19h30
Onde: Caixa Cultural Recife – Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife
Ingressos: a partir de R$ 15 via Sympla
Informações: (81) 3425-1905, @caixaculturalrecife
Faringes da Paixão
Quando: sexta (12), a partir das 19h
Onde: Shopping Patteo Olinda – Rua Carmelita Soares Muniz de Araújo, 225, Casa Caiada, Recife
Entrada gratuita
Informações: @shoppingpatteoolinda
Show dos Namorados
Quando: sexta (12), às 17h
Onde: Clube das Pás – Rua Odorico Mendes, 263, Campo Grande, Recife
Ingressos: a partir de R$ 40 via Bilheteria Digital, Esposende (Shopping Recife,Tacaruna, e RioMar) e na bilheteria do clube
Atrações: Banda Labaredas, Banda Luminar, Banda Metade, Trepidant’s, Eliel Barbosa e Orquestra das Pás
Informações: (81) 99411-2043
Baile dos Namorados, com Adilson Ramos e convidados
Quando: sexta (12), às 17h
Onde: Círculo Militar do Recife – Av. Gov. Agamenon Magalhães, 2807, Boa Vista, Recife
Ingressos: a partir de R$ 300 via Bilheteria Digital
Informações: (81) 98730-7886, (81) 997831975
Forró Samba – All You Need Is Love, com André Rio e Carla Rio
Quando: sexta (12), a partir das 18h30
Onde: Marques Art Gallery – Av. Marquês de Olinda, 136, Bairro do Recife, Recife
Ingressos: a partir de R$ 40 via Sympla
Informações: @marquesartgallery
“Noite de Afetos”, com Zé Manoel Trio
Quando: sexta (12), a partir das 19h
Onde: Alma Arte Café – Ladeira da Misericórdia, 106, Carmo, Olinda
Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla
Informações: @almaartecafe
Hora do Frevo, com Luizinho de Serra
Quando: sexta (12), às 12h
Onde: Paço do Frevo – Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife, Recife
Entrada gratuita
Informações: @pacodofrevo
Ensaios Juninos com Forró na Caixa e Convidados
Quando: domingo (14), às 19h
Onde: Casa Estação da Luz – Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda
Ingressos: a partir de R$ 50 via Sympla
Informações: @casaestacaodaluz
Arraiá do Rojão – Ano II
Quando: domingo (14), a partir das 15h30
Onde: Armazém de São Jorge / Mocó Bistrô – Rua das Graças, 178, Graças, Recife
Ingressos: a partir de R$ 50 via Sympla
Informações: @armazem.de.sao.jorge
Arena Parque, estreia com transmissão da Seleção Brasileira
Atrações: apresentação da Banda Batuque Fino no sábado (13), a partir das 14h; às 19h, o público acompanha Brasil x Marrocos em um telão
Quando: sábado (13), a partir das 14h
Onde: Parque Apipucos – Praça Apipucos, s/n, Apipucos, Recife
Acesso gratuito
Informações: @parqueapipucosoficial
Roda de Choro, com a Escola Pernambucana de Choro
Quando: sábado (13), às 11h
Onde: Paço do Frevo – Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife, Recife
Ingressos: a partir de R$ 5 na bilheteria
Informações: @pacodofrevo
Arraial do Bita, com Trio Pé de Serra
Quando: sábado (13), às 15h30, e domingo (14), às 16h30
Onde: Rooftop Shopping Tacaruna - Av. Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro, Recife
Ingressos: a partir de R$ 50 via Bilheteria Digital, Esposende Tacaruna e Mix Mateus Boa Viagem
Informações: @shoppingtacaruna
São João 2026 do Shopping Recife
Quando: até 24 de junho
Onde: Shopping Recife (Praça de Eventos) - Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem, Recife
Acesso gratuito
Atrações deste fim de semana: sexta (12), às 18h30 - Forró na Caixa; sábado (13), às 16h - Josildo Sá; domingo (14), às 17h - Terezinha do Acordeon
informações: @shoppingrecife
TEATRO
“Romeu e Julieta, cordel de Ariano Suassuna”, com Aramis Trindade
Quando: sexta (12), às 20h
Onde: Teatro de Santa Isabel – Praça da República, s/n, Bairro do Recife, Recife
Ingressos: a partir de R$ 50 via Sympla
Informações: @teatrodesantaisabel
"Lampião e Maria Bonita no Reino Divino", por Annamaria Dias
Quando: domingo (14), às 17h
Onde: Teatro de Santa Isabel – Praça da República, s/n, Bairro do Recife, Recife
Ingressos: a partir de R$ 25 via Sympla
Informações: @teatrodesantaisabel
EXPOSIÇÃO
“Açúcar: Sabores, Cheiros e Memórias”
Quando: até 30 de junho, das 9h às 22h
Onde: Plaza Shopping (Piso L4) – Rua Dr. João Santos Filho, 255, Casa Forte, Recife
Entrada gratuita
Informações: @plazacasaforte
Visita Mediada no “Núcleo Saturno”, com a curadora Rita Vênus
Quando: quinta (11), às 11h
Onde: Oficina Francisco Brennand (Propriedade Santos Cosme e Damião) – Rua Diogo de Vasconcelos, s/n, Várzea, Recife
Entrada gratuita
Informações: @oficinafranciscobrennand
“Dura Naturalia”
Quando: até 19 de junho
Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem, Recife
Visitação: de segunda a sexta, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 17h
Entrada gratuita
Informações: @galeriamarcozero
"Fake-Persona", de Jeanine Toledo
Quando: até 10 de julho
Visitação: de segunda a sexta, das 15h às 18h
Onde: Cecí Galeria (1º andar, sala 7) – Rua do Futuro, 858, Graças, Recife
Entrada gratuita
Instagram: @ceci_galeria
“Vereda Interior”, do artista visual Gustavo Pimentel
Quando: até 16 de agosto
Onde: Torre malakoff - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife, Recife
Visitação: terça a sexta das 10h às 17h, sábados e domingos das 14h às 18h
Entrada gratuita
Informações: @torremalakoff
CINEMA
"Criadas"
Sandra retorna à casa de sua prima Mariana em busca de uma foto de sua falecida mãe, que trabalhou ali como empregada residente para os pais de Mariana. Embora tenham sido criadas juntas, Sandra, negra de pele escura, e Mariana, negra de pele clara, viveram aquela casa de formas muito diferentes. Ao se reconectarem, memórias há muito enterradas tomam forma ao redor delas. Fantasmas da infância, da ancestralidade, de um amor que nunca foi embora completamente.
Direção: Carol Rodrigues
"Dia D"
Se você descobrisse que não estamos sozinhos, se alguém lhe mostrasse, provasse isso, isso te assustaria? Neste ano, a verdade pertence a sete bilhões de pessoas. Estamos nos aproximando do Dia D.
Direção: Steven Spielberg
"Cordélicos - A Origem do Cabra da Peste"
Um grupo de aventureiros do sertão brasileiro foge do temido Cabra da Peste ao conseguir roubar os planos de uma máquina do tempo, mas a perseguição acaba os separando entre passado e futuro. Uma aventura repleta de ação, humor e brasilidade em meio a reviravoltas, perseguições e planos ousados.
Direção: Ale McHaddo
"Dolores"
Uma viúva de 65 anos, ex-viciada em jogos de azar, sonha em abrir um cassino. Ela tem um relacionamento próximo com a neta, que trabalha em um arsenal, mas tem conflitos com a filha, cujo namorado está na prisão.
Direção: Maria Clara Escobar e Marcelo Gomes