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AGENDA CULTURAL Faringes da Paixão e Forró Samba com André Rio e Carla Rio agitam o fim de semana no Recife e RMR Programação conta ainda com Caminhada do Forró, Ensaios Juninos, peças de teatro, cinema e exposições

A programação cultural do fim de semana no Recife e Região Metropolitana começa em ritmo de São João nesta quinta-feira (11), com a 21ª Caminhada do Forró, que concentra o público a partir das 17h, na Rua da Moeda, no Bairro do Recife, e segue em cortejo até a Praça do Arsenal, onde os shows começam às 20h. Também na quinta (11) e na sexta-feira (12), às 19h30, o Mestre Gennaro e a Banda de Pau e Corda se apresentam na CAIXA Cultural, no Bairro do Recife. Já na sexta-feira (12), a partir das 19h, o grupo Faringes da Paixão sobe ao palco do Shopping Patteo Olinda, em Casa Caiada, com entrada gratuita.

Entre os destaques estão ainda o Forró Samba – All You Need Is Love, com André Rio e Carla Rio, na sexta-feira (12), a partir das 18h30, na Marques Art Gallery, no Bairro do Recife, e os Ensaios Juninos com Forró na Caixa e convidados, no domingo (14), às 19h, na Casa Estação da Luz, no Carmo, em Olinda. A agenda cultural também reúne peças de teatro, exposições e estreias no cinema. Confira a programação completa.

SHOWS E EVENTOS

21ª Caminhada do Forró

Quando: quinta (11), concentração a partir das 17h; shows a partir das 20h

Onde: concentração – Rua da Moeda, s/n, Bairro do Recife, Recife; shows – Praça do Arsenal, Bairro do Recife, Recife

Percurso: Ruas Mariz e Barros, Apolo, Barbosa Lima, Bom Jesus até a Praça do Arsenal

Acesso gratuito

Atrações: Josildo Sá, Cristina Amaral, Geraldinho Lins, Nádia Maia, Rogério Rangel, Pecinho Amorim, Juba Valença, Silvério Pessoa, Joyce Alane, Liv Moraes, André Macambira, Cezzinha, Beto Hortis, Martins, Roberto Cruz, Irah Caldeira, Bárbara Ayres, Marcelo Rossiter, Larissa Lisboa, Kelly Rosa, Xinelo Rasgado

Informações: @caminhadadoforro

Mestre Gennaro e Banda de Pau e Corda

Quando: quinta (11) e sexta (12), às 19h30

Onde: Caixa Cultural Recife – Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife

Ingressos: a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: (81) 3425-1905, @caixaculturalrecife

Faringes da Paixão

Quando: sexta (12), a partir das 19h

Onde: Shopping Patteo Olinda – Rua Carmelita Soares Muniz de Araújo, 225, Casa Caiada, Recife

Entrada gratuita

Informações: @shoppingpatteoolinda

Show dos Namorados

Quando: sexta (12), às 17h

Onde: Clube das Pás – Rua Odorico Mendes, 263, Campo Grande, Recife

Ingressos: a partir de R$ 40 via Bilheteria Digital, Esposende (Shopping Recife,Tacaruna, e RioMar) e na bilheteria do clube

Atrações: Banda Labaredas, Banda Luminar, Banda Metade, Trepidant’s, Eliel Barbosa e Orquestra das Pás

Informações: (81) 99411-2043

Baile dos Namorados, com Adilson Ramos e convidados

Quando: sexta (12), às 17h

Onde: Círculo Militar do Recife – Av. Gov. Agamenon Magalhães, 2807, Boa Vista, Recife

Ingressos: a partir de R$ 300 via Bilheteria Digital

Informações: (81) 98730-7886, (81) 997831975

Forró Samba – All You Need Is Love, com André Rio e Carla Rio

Quando: sexta (12), a partir das 18h30

Onde: Marques Art Gallery – Av. Marquês de Olinda, 136, Bairro do Recife, Recife

Ingressos: a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @marquesartgallery

“Noite de Afetos”, com Zé Manoel Trio

Quando: sexta (12), a partir das 19h

Onde: Alma Arte Café – Ladeira da Misericórdia, 106, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @almaartecafe



Hora do Frevo, com Luizinho de Serra

Quando: sexta (12), às 12h

Onde: Paço do Frevo – Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife, Recife

Entrada gratuita

Informações: @pacodofrevo

Ensaios Juninos com Forró na Caixa e Convidados

Quando: domingo (14), às 19h

Onde: Casa Estação da Luz – Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda

Ingressos: a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: @casaestacaodaluz

Arraiá do Rojão – Ano II

Quando: domingo (14), a partir das 15h30

Onde: Armazém de São Jorge / Mocó Bistrô – Rua das Graças, 178, Graças, Recife

Ingressos: a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: @armazem.de.sao.jorge

Arena Parque, estreia com transmissão da Seleção Brasileira

Atrações: apresentação da Banda Batuque Fino no sábado (13), a partir das 14h; às 19h, o público acompanha Brasil x Marrocos em um telão

Quando: sábado (13), a partir das 14h

Onde: Parque Apipucos – Praça Apipucos, s/n, Apipucos, Recife

Acesso gratuito

Informações: @parqueapipucosoficial

Roda de Choro, com a Escola Pernambucana de Choro

Quando: sábado (13), às 11h

Onde: Paço do Frevo – Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife, Recife

Ingressos: a partir de R$ 5 na bilheteria

Informações: @pacodofrevo

Arraial do Bita, com Trio Pé de Serra

Quando: sábado (13), às 15h30, e domingo (14), às 16h30

Onde: Rooftop Shopping Tacaruna - Av. Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro, Recife

Ingressos: a partir de R$ 50 via Bilheteria Digital, Esposende Tacaruna e Mix Mateus Boa Viagem

Informações: @shoppingtacaruna

São João 2026 do Shopping Recife

Quando: até 24 de junho

Onde: Shopping Recife (Praça de Eventos) - Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem, Recife

Acesso gratuito

Atrações deste fim de semana: sexta (12), às 18h30 - Forró na Caixa; sábado (13), às 16h - Josildo Sá; domingo (14), às 17h - Terezinha do Acordeon

informações: @shoppingrecife



TEATRO

“Romeu e Julieta, cordel de Ariano Suassuna”, com Aramis Trindade

Quando: sexta (12), às 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel – Praça da República, s/n, Bairro do Recife, Recife

Ingressos: a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: @teatrodesantaisabel

"Lampião e Maria Bonita no Reino Divino", por Annamaria Dias

Quando: domingo (14), às 17h

Onde: Teatro de Santa Isabel – Praça da República, s/n, Bairro do Recife, Recife

Ingressos: a partir de R$ 25 via Sympla

Informações: @teatrodesantaisabel



EXPOSIÇÃO

“Açúcar: Sabores, Cheiros e Memórias”

Quando: até 30 de junho, das 9h às 22h

Onde: Plaza Shopping (Piso L4) – Rua Dr. João Santos Filho, 255, Casa Forte, Recife

Entrada gratuita

Informações: @plazacasaforte

Visita Mediada no “Núcleo Saturno”, com a curadora Rita Vênus

Quando: quinta (11), às 11h

Onde: Oficina Francisco Brennand (Propriedade Santos Cosme e Damião) – Rua Diogo de Vasconcelos, s/n, Várzea, Recife

Entrada gratuita

Informações: @oficinafranciscobrennand

“Dura Naturalia”

Quando: até 19 de junho

Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem, Recife

Visitação: de segunda a sexta, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 17h

Entrada gratuita

Informações: @galeriamarcozero

"Fake-Persona", de Jeanine Toledo

Quando: até 10 de julho

Visitação: de segunda a sexta, das 15h às 18h

Onde: Cecí Galeria (1º andar, sala 7) – Rua do Futuro, 858, Graças, Recife

Entrada gratuita

Instagram: @ceci_galeria

“Vereda Interior”, do artista visual Gustavo Pimentel

Quando: até 16 de agosto

Onde: Torre malakoff - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife, Recife

Visitação: terça a sexta das 10h às 17h, sábados e domingos das 14h às 18h

Entrada gratuita

Informações: @torremalakoff



CINEMA

"Criadas"

Sandra retorna à casa de sua prima Mariana em busca de uma foto de sua falecida mãe, que trabalhou ali como empregada residente para os pais de Mariana. Embora tenham sido criadas juntas, Sandra, negra de pele escura, e Mariana, negra de pele clara, viveram aquela casa de formas muito diferentes. Ao se reconectarem, memórias há muito enterradas tomam forma ao redor delas. Fantasmas da infância, da ancestralidade, de um amor que nunca foi embora completamente.

Direção: Carol Rodrigues

"Dia D"

Se você descobrisse que não estamos sozinhos, se alguém lhe mostrasse, provasse isso, isso te assustaria? Neste ano, a verdade pertence a sete bilhões de pessoas. Estamos nos aproximando do Dia D.

Direção: Steven Spielberg

"Cordélicos - A Origem do Cabra da Peste"

Um grupo de aventureiros do sertão brasileiro foge do temido Cabra da Peste ao conseguir roubar os planos de uma máquina do tempo, mas a perseguição acaba os separando entre passado e futuro. Uma aventura repleta de ação, humor e brasilidade em meio a reviravoltas, perseguições e planos ousados.

Direção: Ale McHaddo

"Dolores"

Uma viúva de 65 anos, ex-viciada em jogos de azar, sonha em abrir um cassino. Ela tem um relacionamento próximo com a neta, que trabalha em um arsenal, mas tem conflitos com a filha, cujo namorado está na prisão.

Direção: Maria Clara Escobar e Marcelo Gomes

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