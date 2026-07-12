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Pernambuco Farmacêutica e miss, Sabrina Monteiro representa Pernambuco no Miss Universe Brasil 2026 Sabrina participa da competição no dia 25 de julho, em São Paulo, ao lado de outras 32 candidatas que concorrem à chance de representar o país no concurso mundial

A farmacêutica e modelo Sabrina Monteiro, de 23 anos, representa o estado de Pernambuco no Miss Universe Brasil 2026, com uma trajetória que concilia as passarelas com a carreira na área da saúde. Natural da comunidade Santana, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR), Sabrina participa da competição no dia 25 de julho, em São Paulo, ao lado de outras 32 candidatas que concorrem à chance de representar o país no concurso mundial.

Embora a etapa final do concurso ocorra apenas no dia 25, a Miss Universe Pernambuco embarca nesta segunda-feira (13) para São Paulo. Em seguida, irá para o Paraná, onde participará do período de confinamento e da preparação para a disputa nacional.

“A minha maior expectativa é entregar com muita excelência todo o trabalho que venho desenvolvendo há tantos anos. Existem muitas pessoas envolvidas nesse grande projeto que antes era meu e se tornou de todo o estado. As pessoas passaram a sonhar comigo”, revelou Sabrina.

A educação sempre esteve presente na vida de Sabrina. Formada em Farmácia pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), desenvolve projetos em comunidades com o objetivo de cuidar das pessoas e propagar os seus conhecimentos. Ela traz a vivência da universidade para a vida nas passarelas “As pessoas podem contar comigo nos palcos, nos hospitais e dentro dos laboratórios, porque o que eu mais quero é contribuir para o lugar que eu nasci e cresci”, afirmou.

Preparação

A preparação para a etapa nacional do Miss Universe abrange diversas áreas, como cuidados com a estética e aprimoramento das habilidades na passarela. Porém, a competição não se resume apenas à beleza e ao desfile, envolvendo o social, o conhecimento e a aprendizagem de línguas, visto que a ganhadora vai, este ano, para Porto Rico representar o país no Miss Universe.

Sabrina leva para o Miss Universe Brasil o projeto “Como eu posso cuidar do meu pulmão?”, desenvolvido na Escola Municipal Bola na Rede, no bairro da Guabiraba, na Zona Norte do Recife, por meio da Liga Acadêmica de Pesquisa em Câncer (Lapec), da UFPE. O objetivo é que o projeto chegue a mais escolas e universidades.

“Nós auxiliamos os alunos da escola a desenvolver projetos de pesquisas em áreas pertinentes à nossa sociedade relacionadas à saúde, principalmente à luta contra o tabagismo. Ensinamos aos alunos questões envolvendo cigarros, mas também em relação a outros assuntos, como o alcoolismo”, disse.

Sabrina leva para o Miss Universe Brasil o projeto “Como eu posso cuidar do meu pulmão?”, desenvolvido na Escola Municipal Bola na Rede. Foto: Verner Brenan

Dedicação

Sabrina afirma que sempre foi incentivada a se dedicar aos estudos, sabendo das realidades que é viver dentro de uma comunidade.

“A gente aprende a viver com a falta de água e com a violência, mas eu aprendi muito que a educação nos dá outros caminhos e outras possibilidades de vida. Então eu queria compartilhar isso também com outras pessoas. É por isso que eu comecei a viver esse projeto”, reiterou.

Além disso, a trajetória de Sabrina tem inspirado meninas e mulheres negras a acreditarem em seu potencial, ocuparem espaços de destaque e alcançarem seus objetivos.

“Eu já ouvi meninas e adolescentes da Escola Bola na Rede falando: "Ah, eu quero ser como você", "Nossa, você é modelo também". Ali elas me viam como modelo, como miss, mas também como uma professora, uma tutora que estava incentivando elas nessa busca pelo conhecimento.”

Sabrina relata que a influência dela também tem impactado para que outras meninas se candidatem aos concursos de beleza. “Eu fico imensamente feliz porque, na maioria das vezes, são meninas negras que veem que é possível, mesmo vindo de uma comunidade e de uma família simples. Podemos pensar que talvez a miss venha de uma família elitizada, com um maior poder aquisitivo, mas não, eu sou uma miss que nasceu em comunidade”, destaca.

Miss Universe Pernambuco

Sabrina conta que o Miss Universe Pernambuco, realizado em novembro do ano passado, foi a primeira experiência em um concurso estadual. Ela começou a carreira nos concursos em 2020, ganhando o Miss Beleza Regional, representando a cidade de Camaragibe. Já em 2024, venceu o Miss Recife.

“O Miss Universe Pernambuco foi uma experiência grandiosa e desafiadora, porque são tantas habilidades que nós precisamos ter. Enquanto profissional hoje da área da saúde, eu percebo que a dedicação nas questões de educação, nos assuntos relacionados à saúde, me ajudaram muito. Foram um norte muito bom para o Miss Universe Pernambuco.”

A Miss Pernambuco afirmou que a conquista vai além de uma realização pessoal. Segundo ela, o título também representou a concretização de um sonho compartilhado com pessoas que sempre acreditaram em seu potencial, especialmente um amigo que faleceu antes de vê-la alcançar esse objetivo.

"Eu tinha um amigo que hoje já não está mais entre nós. O sonho dele era me ver como Miss Pernambuco. Ele nem sonhava que um dia eu participaria de um concurso estadual. Ele acreditava muito em mim, enxergava habilidades e qualidades que, segundo ele, eram dignas de uma miss. Por isso, conquistar esse título foi uma vitória pessoal, mas uma vitória ainda maior por ser um sonho de todos."

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