Famosos Farofa da Gkay: relembre momentos marcantes da última edição Festa, com ares de megafestival, acontece até quarta-feira, e presença de celebridades é assunto nas redes

Com início na segunda-feira, a Farofa da Gkay costuma gerar burburinho nas redes sociais. Nas redes sociais, o evento é conhecido pelas participações em geral excêntricas dos convidados, que se reúnem neste ano em Fortaleza, no Ceará, para a festa, com ares de megafestival, que comemora o aniversário da influenciadora digital paraibana Gessica Kayane.

Veja abaixo momentos marcantes da última edição do evento, no ano passado:

Convite no lixo

Os convites, naquela edição, foram distribuídos dentro de um saco de lixo e incluíam, além dos abadás, passagens aéreas e brindes patrocinados, como uma joia de grife. Para a festa, a influencer havia investido mais de R$ 8 milhões.

A internet, claro, reagiu: "Opa, tenho em casa esse convite aí", escreveu uma pessoa no Instagram. "Agora não vou poder ver um saco de lixo na rua mais, que eu vou revirar achando que meu convite da Farofa estará lá dentro", tuitou outro internauta.

Shows de cantores famosos

Na edição de 2022, a festa contou com shows de Ivete Sangalo e da sertaneja Simone. No palco daquela edição, ainda passaram Pabllo Vittar, Pedro Sampaio, Luísa Sonza e Wesley Safadão, entre outros.

Anitta, por sinal, também estava confirmada como convidada, mas cancelou a participação por problemas de saúde.



Corredor da pegação

A edição de 2022 contava com um dark room, quarto escuro voltado para "pegação", como brincava a anfitriã Gkay, era local onde a entrada de qualquer câmera (inclusive, a de celulares) está proibida. Todos eram obrigados a deixar quaisquer aparelhos eletrônicos trancados num armário. O motivo, sabe-se bem o porquê.

O lugar era batizado como "corredor da pegação" — como se lê numa placa —, tinha camas e uma sex shop. Ali, os convidados podiam pegar brinquedos eróticos, como chicotes, vibradores e algemas.

Beijos fora do dark

Mas fora do dark room também houve quem ousou a ter uma relação mais próxima. A própria anfitriã, Gkay, foi vista aos beijos com o influenciador digital Felipe Neto uma madrugada da festa, durante uma transmissão ao vivo na internet. Ambos já haviam compartilhado mensagens, por meio das redes sociais, em tom de paquera. Os dois, porém, vinham negando as informações que davam conta de um romance entre eles.

Expulsão de convidado

Durante uma brincadeira em que duplas tentavam pegar sabonetes numa piscina — numa reedição da "banheira do Gugu", com premiação de R$ 15 mil —, a atriz Nicole Louise teve o biquíni desamarrado pelo humorista Tirullipa, sem que percebesse a situação. A cena foi filmada, e Gkay decidiu pela expulsão do convidado.

Após a repercussão do fato, a atriz se tornou alvo de ataques machistas em seu perfil no Instagram. Por meio dos Stories, ela mostrou as dezenas de mensagens ofensivas, escritas por homens, e que passou a receber nas redes. Numa delas, pode-se ler: "Cadê tua roupa? Se está nua, quer respeito? Se manca". Em outra, um seguidor diz: "Ela tá tão envergonhada que está gravando sem sutiã".

