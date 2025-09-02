A- A+

Artes Visuais Obras de 19 artistas de Pernambuco integram exposição inédita no Farol Santander São Paulo A "Brasil: Arte Popular" reúne trabalhos de 21 estados brasileiros, totalizando 400 itens expostos

Em cartaz no Farol Santander São Paulo até 23 de novembro, a exposição “Brasil: Arte Popular” reúne obras de artistas de 21 estados brasileiros. Pernambuco se destaca com 19 participantes e 27 obras.

Mestre Vitalino, Manuel Eudócio, Manoel Galdino de Freitas, Manoel Fontoura, José Bezerra, Antônio Paschoal Regis, Luís Antônio da Silva, Antônio Rodrigues da Silva, Otaviano Sapateiro, Manoel Borges da Silva, Ana Leopoldina Santos, Crisaldo d’Assunção Morais, Lourenço, José Abias da Silva, Luiz Carlos da Silva, José Francisco da Cunha Silva (Mestre Cunha), Joel do Boi e Zé Caboclo são os artistas pernambucanos representados na mostra.

Com curadoria de Leonel Kaz e Jair de Sousa, a exposição reúne cerca de 200 conjuntos artísticos, totalizando mais de 400 itens. As coleções contam com obras, objetos diversos, vestimentas artesanais, cerâmicas, esculturas em madeira, pinturas, máscaras e indumentárias de festas populares e religiosas.



Resgatando as tradições e as origens da arte popular brasileira, a exposição desbrava um Brasil profundo e suas origens étnicas. Em mais de 600m² de área expositiva, estão contemplados artistas e trabalhos desde os primórdios da criação em território nacional, até a contemporaneidade.

Para a exposição, foram ocupadas as galerias dos andares 20 e 19, de acordo com o recorte curatorial. Alguns mestres são homenageados com salas próprias, incluindo o pernambucano Mestre Cunha, com sua criação lúdica e surreal.

Serviço

Exposição “Brasil: Arte Popular”

Quando: até 23 de novembro; Visitação de terça-feira a domingo, das 9h às 20h

Onde: Farol Santander São Paulo (Rua João Brícola, 24 - Centro, São Paulo)

Ingressos a partir de R$ 22,50, à venda no site e na bilheteria local



*Com informações da assessoria de imprensa.

