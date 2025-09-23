A- A+

artes visuais Farol Viajante começa sua viagem com exposição imersiva "Oceanvs" Exposição imersiva em 8K mergulha no tema "Água" a partir desta terça-feira (23)

Na tarde desta terça-feira (23), o projeto Social Integrado Santander inaugurou o Farol Viajante com a exposição imersiva em 8K “Oceanvs”. O evento aconteceu próximo ao Marco Zero, na Av. Alfredo Lisboa número 13, e contou com as participações de diretores do banco e do curador da obra, Antonio Curti.











Durante cerca de 20 minutos, o público percorre o espaço e é envolvido por imagens imersivas que evocam a imensidão dos mares. A projeção acontece através de uma dezena de projetores no teto e uma música evocando sons aquáticos.

“O trabalho fala sobre o elemento água, ele não fala sobre o oceano em si. É tudo sobre a água e sobre o que envolve o sentimento emocional com água. Ela vem desde o nosso nascimento do ventre da mãe. Então essa exposição pega essa relação tão próxima do ser humano com a água e o transforma em uma experiência”, explica Curtis em entrevista.

Com acesso gratuito, a experiência fica disponível entre os dias 23 e 25 de setembro no Bairro do Recife. Mas, apesar de ter passado por Belo Horizonte e São Paulo de forma fixa, o intuito de “Oceanvs” é continuar na sua versão itinerante por 16 cidades de Pernambuco, por isso montada dentro de uma carreta.

Paralelamente, o veículo leva para municípios de maior vulnerabilidade, além da exposição, projetos sociais como capacitações e palestras que acontecem dentro do espaço de exibição. Entre os temas estão música, esporte, empreendedorismo e fortalecimento de redes.

“O Farol Viajante é uma oportunidade de levar arte e reflexão a diferentes públicos, aproximando a cultura de quem nem sempre têm acesso a experiências desse porte”, afirma Bibiana Berg, head de Experiência, Cultura e Impacto Social do Santander.

A estreia aconteceu com a participação de crianças de de 4 a 17 anos de duas escolas da rede municipal, são elas a Marechal Rondon, do Ibura, e Clarice Lispector, do Ipsep. Em seguida, a carreta embarca no Parque Macaxeira, entre os dias 27 de setembro e 3 de outubro.

Serviço:

“Oceanvs” no Farol Viajante

Quando: Terça-feira (23) até quinta-feira (25)

Onde: Av. Alfredo Lisboa, 13 (Próximo ao Marco Zero) – Bairro do Recife

Entrada Gratuita

