A- A+

bbb 23 Farpas, confusão e Juliette: veja o que rolou no segundo Jogo da Discórdia do BBB 23 A famosa "reunião de condomínio" deu o que falar na noite de segunda-feira (23)

O segundo Jogo da Discórida do BBB 23 não foi tão inocente quanto o primeiro. A "brincadeira" rolou na noite de segunda-feira (23) e aconteceu um pouco de tudo: muitas declarações, confusão, farpas e até uma comparação à participante de outras edições.

Tadeu Schmitd explicou o game e convocou os participantes a escolher uma pessoa com quem gostaria de ir à final e escolhendo duas para entregar a plaquinha de bomba. Quem recebesse mais vezes a plaquinha "Juntos na Final" levaria o prêmio de 300 estalecas. Key Alves e Sarah Aline emparatam com duas plaquinhas e ambas levaram o prêmio. Gabriel foi o que recebeu mais plaquinhas de bomba: 10 no total.

Quem abriu a rodada do jogo foi a jogadora de vôlei Key Alves. Ela escolheu Gustavo para a plaquinha de "Junos na final" e deu as plaquinhas de bomba para Gabriel e MC Guimê. Já Marília escolheu Fred Nicácio para o "Juntos na Final" e deu bomba para Gabriel e Paula. A rodada foi uma verdadeira torta de climão, pois Marília e Paula bateram boca durante a dinâmica e sobrou até para Juliette, campeã da edição em 2021, que foi citada por Paula. "Tu quer dar uma de Juliette, de pobre e sofrida", disse Paula para Marília.

Já Bruna Griphao escolheu Larissa, sua dupla, para o "Juntos na final". Ela deu bomba para Gustavo e Key Alves. "A gente não se olha na cara, Key, e tudo certo. Mas o torpedo que voce mandou pro cowboy dizendo 'obrigada por me respeitar' foi um deboche com a minha dor e não achei isso justo. Nem ia te colocar aqui hoje, mas depois desse torpedo nao teve como. Muito feio", disse Bruna.

Logo depois foi a fez de Ricardo, que escolheu Fred para "Juntos na final" e deu bomba para Fred Nicácio e Marília. Fred também escolheu Ricardo para "Juntos na final" e deu bomba para Domitila e Cristian. Marvvila escolheu Sarah Aline para "Juntos na final" e deu bomba para Gabriel e MC Guimê.

Gabriel Santana escolheu Sarah Aline para "Juntos na Final". E deu bomba para: Gabriel e MC Guimê. Sarah Aline escolheu Marvvila para "Juntas na Final". E deu bomba para: Gabriel e MC Guimê. Gabriel escolheu Paula para "Juntos na Final". E deu bomba para: Fred Nicácio e Marília. Mas, antes, ele fez um pedido desculpas a todas as mulheres da casa após o episódio com Bruna Griphao.

Veja também

bbb 23 Juliette é citada no Jogo da Discórdia do BBB 23 e reage ao comentário nas redes sociais