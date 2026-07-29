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TEATRO Grupo recifense apresenta montagem inédita de "Farsa da Boa Preguiça", peça de Ariano Suassuna Espetáculo do grupo Célula de Teatro estreia com oito sessões no mês de agosto

O grupo recifense Célula de Teatro estreia uma montagem inédita de “Farsa da Boa Preguiça”, clássico de Ariano Suassuna. Ao longo do mês de agosto, a peça terá apresentações no Teatro Barreto Júnior e no Teatro do Parque.

A temporada do espetáculo antecipa as celebrações do centenário do escritor paraibano, que será oficialmente comemorado em 2027. O grupo encena uma versão integralmente fiel ao texto original, que foi escrito em 1960.

Com direção de Domingos Soares, a montagem terá oito sessões. Nos dias 7, 8, 9, 14, 15 e 16 de agosto, ela aporta no Teatro Barreto Júnior, seguindo para o Teatro do Parque em 28 e 29 de agosto.



“Farsa da Boa Preguiça” combina elementos do auto popular, literatura de cordel e tradição oral nordestina. A trama acompanha o poeta popular Joaquim Simão e sua esposa, Nevinha. Eles precisam lidar com a avareza e a soberba de seus vizinhos, Aderaldo e Clarabela, enquanto demônios e santos travam uma verdadeira batalha espiritual.

O elenco da peça é formado por Cavi Baso (Aderaldo Catacão), Djalma Albuquerque (Joaquim Simão), Domingos Soares (Manuel Carpinteiro), Eder Camargo (Miguel Arcanjo), Guto Santana (Quebrapedra, o Cão Caolho), José Miranda (Fedegoso, o Cão Coxo), Karol Spinelli (Andreza, a Cancachorra), Paula Mendes (Nevinha), Paulo Sérgio (Simão Pedro) e Roseane Tachlitsky (Clarabela).

Serviço:

Espetáculo “Farsa da Boa Preguiça”

Teatro Barreto Júnior - Rua Estudante Jeremias Bastos, s/n, Pina, Recife

Quando: 7, 8, 9, 14, 15 e 16 de agosto; sextas e sábados, às 19h30, e domingos, às 19h

Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife

Quando: 28 e 29 de agosto, às 19h30

Ingressos por R$ 60 e R$ 30 (meia), via Sympla



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