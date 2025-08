Fãs celebram trocas de carinho entre Noel e Liam Gallagher em volta do Oasis aos palcos

A- A+

Os fãs do Oasis só tem a comemorar desde o início da turnê Live '25, que marca o retorno da banda britânica aos palcos após 15 anos de hiato. A sequência de 41 shows espalhados por 11 países, incluindo o Brasil, onde tem duas apresentações marcadas para novembro, já pode ser considerada um sucesso de crítica, que destacou a quantidade de hits presentes no setlist, e de público, já que os ingressos para as apresentações se esgotaram logo após o início das vendas ainda no ano passado.



Mas outro fator tem chamado a atenção dos admiradores do grupo que é símbolo do rock inglês dos anos 1990: as constantes demonstrações de carinho entre Noel Gallagher, guitarrista e ocasional cantor da banda, e seu irmão mais novo e vocalista principal do conjunto, Liam Gallagher. Eles voltam ao palco do Estádio de Wembley amanhã para o quarto show do grupo em Londres.

Os dois artistas nunca esconderam a relação conflituosa que mantinham desde antes da separação da banda, em 2009. Após o fim do grupo, Noel e Liam pararam de se falar e passaram a trocar provocações e ofensas públicas constantes, mas o relacionamento entre os dois parece ter mudado. Eles chegaram a entrar no palco de mãos dadas ainda no primeiro show da turnê, que aconteceu em Cardiff, no País de Gales, no dia quatro de julho.

No dia seguinte, a banda voltou a se apresentar na cidade e os irmãos novamente foram até seus microfones de mãos dadas, e teve até espaço para uma troca de reverências entre os dois. Desde então, os atos de admiração e carinho entre os líderes do Oasis se tornaram constantes, o que foi destacado pelos perfis pessoais dos dois e pela conta oficial do grupo.

Até o momento, a banda já concluiu nove shows divididos entre Cardiff, Manchester, cidade natal do conjunto, e Londres, todos marcados por algum momento de afeto entre os britânicos, desde trocas de sorrisos até um 'cutucão' em tom de brincadeira de Liam no irmão.

Na última apresentação, realizada na quarta-feira no Estádio de Wembley, o vocalista chegou a dedicar o hit "Slide Away" para o Noel. O show foi encerrado com um abraço entre os artistas.

Fãs repercutem trocas de carinho

Além dos perfis ligados à banda, que compartilharam diversos "flagras" dos momentos de afeto entre os dois irmãos, os fãs também têm exaltado a mudança no tom da relação entre eles. Um fã-clube de Liam que acumula mais de 20 mil seguidores na rede social X postou um vídeo do fim do segundo show do Oasis em Manchester, no qual o vocalista abraça o irmão mais velho. Na legenda, a página escreveu: "Nunca vou cansar de vê-los se abraçando ao fim de cada show".

A adestradora de pets Anastacia Kazuk, de 30 anos, é coadministradora de um fã clube brasileiro da banda. Ela afirma que ver as trocas de carinho dá uma segurança de que a relação entre os ingleses alcançou uma estabilidade que não existia antes.

— Desde que entrei no mundo dos fãs de Oasis, tudo que vejo é gente falando das brigas, que tem medo deles se afastarem de novo e cancelarem a turnê — afirma Kazuk, que está com ingressos comprados para o segundo show da banda no Brasil e último da turnê, marcado para o dia 23 de novembro. — Quando vi o abraço em Cardiff, foi como se eu estivesse lá.

Já a estudante de Psicologia Maria Gabriella, de 23 anos, diz ter ficado surpresa com o quão emotiva ela ficou ao ver as trocas de carinho entre Noel e Liam. Ela afirma que ver os dois artistas tão à vontade nos palcos é uma retomada do significado que a banda tinha no início da trajetória.

— Oasis sempre foi sobre família, são dois irmãos e um grupo de amigos contra o mundo — afirma a paulista — Mesmo que eles se aposentam depois da turnê, só saber que eles estão bem já é suficiente.

