famosos Fãs cobram Wanessa Camargo após Graciele Lacerda confirmar perfil fake: 'Vai se calar?' Influenciadora digital, casada com Zezé Di Camargo, admite que tem conta falsa no Instagram, mas sugere que outras pessoas fizeram post

Fãs de Wanessa Camargo vêm cobrando um posicionamento da cantora, por meio das redes sociais, acerca do novo capítulo de uma longa polêmica na família de Zezé Di Camargo. No último domingo (10), a influenciadora digital Graciele Lacerda — que é casada com o artista sertanejo, pai de Wanessa, Camilla e Igor Camargo — admitiu que é a dona do perfil falso no Instagram responsável pela série de ataques digitais aos enteados, frutos do antigo relacionamento de Zezé com Zilu Godói.

Graciele, porém, ressalta que tem provas de que não realizou a postagem contra Wanessa Camargo em que dizia que a cantora havia traído o então marido, Marcus Buaiz, com Dado Dolabella. Segundo as investigações da polícia, a tal publicação no Instagram partiu de um computador da casa de Graciele. Mas a influenciadora digital alega que estava viajando para Vitória (ES), dentro de um avião, no momento em que esse perfil falso atacou a primogênita de Zilu, em junho deste ano.

Até o momento, Wanessa não se manifestou sobre o caso. "Wanessa, como assim? Você está do lado de quem?", questionou um fã da cantora por meio das redes sociais. Admiradores da artista invadiram sua conta no Instagram para abordar o assunto. "Você vai engolir a versão da Graciele?", questionou outra pessoa. "Você vai se calar mesmo?", indagou mais um internauta.

O que diz Graciele?

No processo que corre na Justiça, Graciele Lacerca não acusa ninguém diretamente, mas indica que a nora de Zezé Di Camargo e Luciana, mãe de Amabylle Eiroa — casada com Igor, caçula do artista sertanejo — trabalhavam com ela, frequentavam a casa e tinham acesso ao seu computador pessoal.

Ela afirma ainda que Amabylle, que era arquiteta dos imóveis de Zezé e Graciele, ficou com raiva por ter sido trocada por uma outra profissional nos projetos do casal. E, segundo Graciele, a nora de Zezé teria armado tudo para prejudicá-la, sugerindo que ela tenha acessado seu computador quando estava viajando.

"Criei um fake na época, porque estavam criando vários para me atacar. Só queria me defender, falar coisas que eu precisava falar. E todo mundo que trabalhava comigo sabia que eu tinha esse fake. Passou um tempo, eu não tinha mais necessidade de usar esse perfil fake, e todo mundo que conviva comigo, tinha acesso a esse perfil fake", explicou Graciele.

De acordo com o processo em andamento na Justiça, Amabylle Eiroa está sujeita à prisão preventiva caso se pronuncie publicamente sobre o assunto. "Graciele só veio falar porque Amabylle não pode se defender. Não posso deixar essa covardia sem defendê-la", afirmou Igor, defendendo a mulher, na noite do último domingo (10).

"Quando a gente trouxe a história internamente, a Graciele em vez de falar: 'Não fui eu. Foi minha equipe. Vamos procurar juntas?'. Não. Ela criou uma teoria da conspiração de que Amabylle teria visto que esse perfil era usado pela Graciele, teria criado perfil de mesmo nome — o que é impossível — e teria feito ataques à família para culpar Graciele", afirmou Igor.

