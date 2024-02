A- A+

BBB 24 Fãs criam boneco inspirado em Davi, participante do BBB 24 O boneco é feito por Inteligência Artificial e se chama "calma, calabreso", frase famosa do brother

O brother Davi ganhou um boneco chamado "calma, calabreso". O brinquedo, criado pelos seus fãs, é feito de Inteligência Artificial (IA) e tem as feições do participante,.

A frase “calma, calabreso” ficou famosa depois que o baiano a utilizou em uma discussão com Lucas Henrique. Na caixa também está escrita outra fala do participante que deu o que falar na casa, principalmente com as participantes Yasmin e Wanessa: "psiu psiu".

O motorista usa o “psiu” para falar com as pessoas no confinamento. A forma de falar é muito comum na cidade de Salvador, na Bahia.

O "Calma, calabreso" já virou hit de Carnaval com música e dancinhas, além de fantasias. Até J Balvin já entrou na onda.

Vocês viram que lançaram o boneco do Davi? Achei muito fofo #BBB24 #TeamDavi pic.twitter.com/MPlMwp1OfX — TEAMDAVI (@balanceibal) February 7, 2024

